Сборной Беларуси разрешили выступить на чемпионате мира под своим флагом.

Сборная Украины по пляжному футболу не будет выступать на чемпионате мира, который пройдет с 15 по 24 февраля в ОАЭ (2024 FIFA Beach Soccer World Cup).

Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации пляжного футбола Украины.

Причиной такого решения стал допуск к турниру сборной Беларуси.

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АПФУ и УАФ обращалась к ФИФА и Международной организации пляжного футбола (BSWW) с просьбой отстранить Беларусь от участия в турнире, поскольку эта команда представляет страну, которая поддерживает террористический режим России и является соучастником вооруженной агрессии против Украины. Однако футбольные чиновники отказались это делать. Более того, они также отказались от предложения, чтобы сборная Беларуси выступила без своих национальных символов.

Таким образом, сборная Украины будет выполнять приказ Министерства молодежи и спорта, который запрещает принимать участие в международных турнирах, где будут выступать сборные России и/или Беларуси.

Стоит отметить, что в этом году это будет уже второй бойкот от Украины на международном турнире. Ранее мужская сборная снялась с Евролиги-2023, куда также отобралась Беларусь.

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