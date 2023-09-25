В октябре сборная Украины сыграет два матча - против Северной Македонии и Мальты.

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров объявил состав "сине-желтых" на ближайшие игры квалификации Евро-2024 по футболу.

В расположение сборной на октябрьские матчи тренерский штаб национальной команды вызвал 25 футболистов, сообщает официальный сайт УАФ.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

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Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба - "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер Майами", США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все - "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Еще три игрока попали в резервный список: Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба - "Днепр-1") и Александр Тымчик ("Динамо" Киев).

Отметим, что в октябре сборная Украины сыграет два матча в рамках отбора на Евро-2024. 14 октября "сине-желтые" встретятся с национальной командой Северной Македонии, а 17 октября сыграют против Мальты.

Напомним, в группе C квалификации Евро-2024 лидирует сборная Англии, которая набрала 13 очков. Далее идут Италия, Украина и Северная Македония - по 7 очков. Мальта занимает последнее место - 0 очков.

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