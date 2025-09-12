В случае выхода на Чемпионат мира, Украину могут ждать соперники из ТОП-сборных.

Сборная Украины остается одним из фаворитов на выход в Чемпионат мира по футболу в 2026 году. Об этом свидетельствуют данные прогноза аналитической платформы Football Meets Data.

Отмечается, что Украина является одним из претендентов на выход в плейоф отборочного этапа на Чемпионат мира. Шансы на это оцениваются в 69%, тогда как у Исландии такая вероятность более чем вдвое меньше. Кроме того, в случае выхода в плейоф, Украина будет в первой корзине среди сеяных стран, что дает ее преимущество над соперниками.

Однако в случае выхода на Чемпионат мира, Украина попадет в несеяную, четвертую корзину. А это значит, что в соперниках сине-желтых будут ТОП-сборные мира.

Видео дня

В целом суперкомпьютер прогнозирует такие корзины на Чемпионате мира по футболу 2026 года:

Первая корзина: хозяева турнира США, Мексика и Канада. И сильнейшие сборные, которые являются фаворитами соревнования - Испания, Франция, Аргентина, Англия, Португалия, Бразилия, Нидерланды, Бельгия, Хорватия.

Вторая корзина: Марокко, Германия, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Сенегал, Япония, Дания, Иран, Австрия, Южная Корея, Эквадор.

Третья корзина: Австралия, Панама, Норвегия, Египет, Алжир, Парагвай, Кот-д'Ивуар, Тунис, Коста-Рика, Катар, Узбекистан, ЮАР,

Четвертая корзина: Саудовская Аравия, Иордания, Ямайка, Кабо-Верде, Гана, Новая Зеландия, Италия, Турция, Сербия, Украина, Боливия, Камерун

Чемпионат мира 2026 - главные новости

Напомним, накануне Украина провела два первых матча отбора на Чемпионат мира 2026. В первой встрече подопечные Реброва проиграли сборной Франции со счетом 2:0. Во втором матче сине-желтые не смогли обыграть команду Азербайджана - игра закончилась ничьей со счетом 1:1.

Следующая игра сборной Украины в отборочном цикле состоится 10 октября против национальной команды Исландии. Сейчас Украина занимает третью строчку в своей таблице с одним зачетным баллом. Тогда как на втором месте, которое позволяет побороться за выход на ЧМ, сейчас находится Исландия с тремя очками.

Вас также могут заинтересовать новости: