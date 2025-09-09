Первая играть против Франции закончилась поражением Украины со счетом 2:0.

9 мая национальная сборная Украины по футболу проведет второй матч отбора группы D на Чемпионат мира, который пройдет в 2026 году.

Встреча пройдет на стадионе мне Тофика Бахрамова в городе Баку, Азербайджан. Начало матча в 19:00 по киевскому времени. По сравнению с матчем против Франции, в общую заявку на сегодняшнюю игру не попал Владислав Дубинчак.

Официальная заявка на матч с Азербайджаном

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Тарас Михавко, 4. Александр Сваток, 5. Валерий Бондарь, 6. Иван Калюжный, 7. Владислав Ванат, 8. Георгий Судаков, 9. Алексей Гуцуляк, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Олег Очеретько, 15. Богдан Михайличенко, 16. Назар Волошин, 17. Александр Зинченко, 18. Егор Ярмолюк, 19. Артем Бондаренко, 20. Александр Зубков, 21. Александр Назаренко, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Где и когда смотреть матч Азербайджан-Украина

Матч между Азербайджаном и Украиной начнется в 19:00 по киевскому времени. Игру можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на бесплатном канале "MEGOGO СПОРТ" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Заявления перед матчем

Накануне матча с Азербайджаном наставник желто-синих Сергей Ребров дал пресс-конференцию. Он, в частности, заявил, что ждет на состав игру с соперником.

"Я думаю, завтра будет тяжелая игра. Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Я смотрел матчи, в частности первый тайм с Исландией - не считаю, что сборная Азербайджана сыграла очень слабо. Она действовала организованно, но, к сожалению, не создавала моментов. Завтра будет непростая игра. Мы сделаем все, чтобы игроки это понимали и с первой минуты старались достичь результата", - сказал Ребров.

Также он отреагировал на то, что сборная Азербайджана накануне игры с Украиной уволила своего главного тренера.

"Конечно, это влияет на подготовку, мы будем делать необходимые коррективы. Мы представили игрокам команду соперника, показали, за счет чего азербайджанцы играют в атаке и в обороне. Но важно, что завтра покажем мы. Я считаю, сборная будет готова к любой модели игры в исполнении Азербайджана", - отметил Ребров.

Что этому предшествовало

Напомним, накануне обе сборные проиграли первые матчи отбора на Чемпионат Мира 2025. Национальная команда Украины уступила Франции со счетом 2:0. Тогда как Азербайджан потерпел разгромное поражение в матче против Исландии с 5:0 на табло.

