Украина и Азербайджан встретятся уже во вторник, 9 сентября 2025 года

Главного тренера сборной Азербайджана Фернанду Сантуша отправили в отставку уже в ходе отборочных матчей к Чемпионату мира-2026, сообщила официально пресс-служба Федерации футбола Азербайджана.

Команда начала квалификацию с разгромного поражения от Исландии со счетом 0:5. После игры на пресс-конференции Сантуша резко раскритиковали за слабую подготовку, а один из журналистов прямо призвал его уйти в отставку.

Контракт между федерацией и португальским специалистом расторгли по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности назначен наставник молодежной сборной U-21 Айхан Аббасов.

Видео дня

Интересным является тот факт, что это произошло буквально за день до следующего поединка, в котором Азербайджан встретится с нашей сборной. Матч состоится 9 сентября, в 19:00 по киевскому времени.

Сантуш во главе сборной Азербайджана - что известно

Сантуш возглавил национальную команду в июне 2024 года. За время работы Азербайджан вылетел в последний дивизион Лиги наций, проиграв пять встреч из шести, и не смог победить ни в одном из 11 матчей под его руководством (2 ничьих и 9 поражений).

Для тренера, который еще в 2016-м приводил Португалию к золоту чемпионата Европы, это стало одним из самых неудачных периодов в карьере...

Ранее УНИАН сообщал, что у Украины дела тоже обстоят не очень. Первый матч в рамках квалификации наша команда проиграла. Однако и соперник был не из легких — Украина поступилась Франции со счетом 0:2.

Вас также могут заинтересовать новости: