В таких поражениях, как в матче "Динамо" в Лиге Конференций против турецкого "Самсунспора", виноваты тренеры команд, заявил экс-игрок киевского клуба Олег Саленко.

"По сути, и команды-то нет. В "Динамо" нынче разброд полный. В раздевалке главный тренер ничего толком не говорит, нет управления коллективом. А помощники Шовковского? Это же клоунада полная! Разве могут работать в тренерском штабе такого клуба, как киевское "Динамо", подобные "специалисты"? Я с ужасом теперь жду противостояния с "Шахтером", - сказал Саленко в интервью FootBoom.

На вопрос, чего не хватает главному тренеру "Динамо" Александру Шовковскому, игрок сказал: "Авторитета. В команде его не уважают, не воспринимают как наставника, как главного тренера".

В то же время Саленко высказался и об отсутствии лидера "Динамо" Андрея Ярмоленко в матче Лиги Конференций. По официальной информации, хавбек киевлян не принял участие во встрече из-за болезни.

"Возможно. Но ведь он не поехал в Турцию. Вы думаете Ярмоленко действительно заболел, как нам рассказали? Нет, конечно. Андрей просто не захотел участвовать в этом позоре, просто не захотел ехать и все. Такая сейчас атмосфера в "Динамо", - пояснил экс-футболист.

Напомним, 23 октября киевское "Динамо" разгромно проиграло в матче Лиги Конференций турецкому "Самсунспору" со счетом 3:0. После двух туров подопечные Шовковского не набрали ни одного зачетного пункта и не отметились голами. Киевляне занимают 34 строчку из 36 в общей группе.

Главный тренер киевлян Александр Шовковский после матча заявил, что столичный клуб допускает ошибки в обороне и не реализует моменты в нападении, что и приводит к негативным результатам на поле.

