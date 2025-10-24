На результаты клуба в частности влияет ситуация в стране, отметил тренер.

После поражения в еврокубковом матче главный тренер "Динамо" Александр Шовковский выступил на пресс-конференции и объяснил проблему киевского клуба.

"Давайте будем откровенными: кто бы что ни говорил, а ситуация, которая сложилась у нас в стране, накладывает свой отпечаток на многое. Я перестал об этом говорить, потому что и так на нас много хейта за то, что мы перекладываем все на происходящее в Украине. Но откровенно говоря, нельзя это пропускать просто так или не смотреть на это. К нам не хотят ехать игроки, которые могут усилить команду или хотят какие-то бешеные зарплаты, нереальные в наших реалиях. Очень непросто быть конкурентоспособными, опираясь почти исключительно на свою академию", - сказал Шовковский.

Он отметил, что в матче против "Самсунспора" киевский клуб не реализовал свои моменты и допустил ошибки в обороне, что и привело к негативному результату.

"Дьявол кроется в мелочах. И к сожалению, эти мелочи в последнее время играют не в нашу пользу. Мы допускаем ошибки как в организации обороны, так и в атаке не реализуем все те моменты, которые у нас есть... Сегодня ситуация очень непростая не только для футбола, но и для всей страны. Это логистические моменты, но я перестал о них говорить, потому что уже всем надоело. Поэтому стараюсь говорить непосредственно о качестве игры", - добавил Шовковский.

Поражения "Динамо" - что известно

Напомним, 23 октября "Динамо" позорно проиграло в матче второго тура Лиги Конференций. Киевляне проиграли турецкому "Самсунспору" со счетом 3:0. После второго тура бело-синие занимают 34 строчку в турнирной таблице из 36 возможных, не имея в запасе ни одного зачетного пункта и забитого гола.

Сложной ситуация для киевского клуба является и в УПЛ. Там "Динамо" не побеждает уже пять матчей подряд. Впереди у подопечных Шовковского матч против лидера чемпионата "Кривбасса" и игра против донецкого "Шахтера".

