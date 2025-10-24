Он отмечает, что ему стыдно за нынешнее поколение игроков этого клуба.

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев отреагировал на очередное поражение клуба в матче против турецкого "Самсунспора".

Как сообщает Sport.ua, Алиев отметил, что ему пишут много знакомых с передовой, которые спрашивают, почему "Динамо" уничтожается. "А мне нечего ответить. Я бы отвез нынешних динамовцев на передовую и показал, как они там живут, как они проявляют характер и борются, чтобы в тылу жилось более-менее нормально", - сказал он.

На вопрос о том, что "Динамо" критикуют за такую игру и результаты, но прогресса так и нет, бывший игрок клуба высказал мнение, что "они не слышат критики или не хотят слышать". "А мне, повторюсь, стыдно, как бывшему футболисту "Динамо", за нынешнее поколение игроков этого клуба", - сказал Алиев.

В то же время на вопрос о том, могло ли в игре с "Самсунспором" все сложиться иначе, если бы защитник Александр Караваев в середине первого тайма сравнял счет, Алиев заметил: "О чем ты. Посмотри, как Кулибали издевался над Вивчаренко. Соперник, когда хотел, тогда и возил защиту "Динамо". О чем можно говорить, если наши звезды ни разу не смогли попасть в ворота турок".

Кроме того, относительно того, есть ли выход из ситуации, бывший игрок клуба отметил, что он есть всегда. "Но я не понимаю, почему в "Динамо" время от времени всплывают какие-то скандалы, почему не играет Ярмоленко. Да, Андрей в возрасте, но на фоне своих партнеров он выглядит великолепно", - сказал Алиев.

По его словам, опыт Ярмоленко в этом случае был бы очень полезен. "Я смотрю на этих детей и думаю, о какой Лиге чемпионов может идти речь, если в худшем, по своему рейтингу европейском турнире, мы проигрываем по всем статьям команде, о которой мало кто знает. Это издевательство над болельщиками. И что самое обидное, что перспектив никаких не видно. Наверное, лучше не попадать в еврокубки, чтобы там не позориться", - сказал Алиев.

Поражение "Динамо" от турок

Как сообщал УНИАН, ранее в Турции был сыгран матч второго раунда Лиги конференций между местным клубом "Самсунспор" и киевским "Динамо". Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу турок.

Так, после второго тура "бело-синие" занимают 34-ю строчку в турнирной таблице из 36-ти возможных, не имея в запасе ни одного зачетного пункта и забитого гола.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский объяснил проблему киевского клуба, отметив, что в матче против "Самсунспора" клуб не реализовал свои моменты и допустил ошибки в обороне, что и привело к негативному результату.

