Польша под руководством Сантуша провалилась в квалификации Евро-2024.

Именитый португальский специалист Фернанду Сантуш был уволен с должности главного тренера национальной сборной Польши.

Об этом сообщает официальный сайт Польского футбольного союза (PZPN).

"Мы благодарим Фернанду Сантуша за работу с нашей сборной и желаем ему удачи в дальнейшей карьере", - приводит слова президента PZPN Цезары Кулеша официальный сайт организации.

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Фернанду Сантуша уволили через несколько дней после поражения от сборной Албании в рамках квалификации Евро-2024.

Португальский специалист возглавил сборную Польши в январе, подписав контракт до лета 2026 года.

В пяти матчах квалификации Евро-2024 сборная Польши под руководством Сантуша набрала шесть очков и занимает четвертое место в отборочной группе Е. Выше поляков в таблице располагаются сборные Молдовы, Чехии и Албании.

Отметим, что Польша под руководством именитого португальца умудрилась проиграть даже сборной Молдовы (2:3).

Свои следующие матчи в рамках квалификации Евро-2024 сборная Польши сыграет в октябре - 12 октября против Фарерских островов и 15 октября против Молдовы.

Президент Польского футбольного союза сообщил, что поиск нового тренера уже начался.

"Выбор нового тренера сейчас является приоритетом для правления Польского футбольного союза, поэтому в ближайшее время мы сообщим, когда состоится презентация нового тренера", - заявил Кулеша.

Напомним, Фернанду Сантуш ранее возглавлял национальную сборную Португалии. В 2016 году он привел португальцев к победе на чемпионате Европы, а в сезоне 2018/19 Португалия под руководством Сантуша выиграла первый розыгрыш Лиги наций УЕФА.

Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии после сенсационного поражения от Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу.

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