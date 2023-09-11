Сборная Польши проиграла три матча из пяти под руководством Фернанду Сантуша.

В воскресенье, 10 сентября, сборная Польши потерпела сенсационное поражение против Албании в рамках шестого тура квалификации Евро-2024.

Главный тренер польской команды Фернанду Сантуш прокомментировал результат встречи. Португальский специалист отметил, что в отставку подавать не собирается.

"У меня за плечами десять тренировок, десять. Нельзя говорить о девяти месяцах работы, это десять тренировок. Мы находимся на переходном этапе сборной Польши. Была одна команда, а теперь надо создавать новую, на перспективу, на много лет.

Мы пытаемся справиться с переходным периодом, но, конечно, мы также хотим выиграть. Это предполагает поиск новых решений и развитие шаг за шагом. Изменения требуют времени, особенно когда определенные модели игры настолько глубоко укоренены.

Я не подаю в отставку ни сегодня, ни завтра. Это вопрос к Федерации, а не вопрос к тренеру. Всегда доступен для разговора. К этому надо подходить спокойно. Если Федерация решит, что я должен прекратить сотрудничество со сборной, это произойдет.

Я раздражен, грустный и злой из-за того, что произошло. Мы были с очень хорошим настроением. Имели положительные прогнозы на этот матч. Я ожидал другого результата. Игроки очень расстроены, потому что хотели принести много радости болельщикам. К сожалению, в футболе такое иногда случается", - приводит слова Сантуша Nowy Dziennik.

Сборная Польши проиграла национальной команде Албании со счетом 0:2.

Отметим, что польская команда сыграла пять матчей под руководством португальца Фернанду Сантуша (две победы и три поражения).

После пяти туров сборная Польши занимает четвертое место в турнирной таблице группы Е с 6 очками в активе. Лидирует в группе Албания (10 очков). Следом расположились сборные Чехии и Молдовы - по 8 баллов.

В следующем туре квалификации Евро-2024 сборная Польши сыграет против команды Фарерских островов.

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