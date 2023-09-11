Сборная Албании вышла на первое место в группе Е.

В воскресенье, 10 сентября, состоялся поединок шестого тура квалификации Евро-2024 по футболу между национальными сборными Польши и Албании.

Игра проходила в Тиране на стадионе "Эйр Албания" и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

Счет в игре был открыт на 37-й минуте - после передачи Эльсейда Хюсая забил Ясир Асани.

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На 62-й минуте встречи сборная Албании удвоила преимущество в счете - отличился Мирлин Даку. Ассистировал ему Юльбер Рамадани.

Албания – Польша - 2:0

Голы: Асани 37, Даку 62

Албания: Стракоша, Хюсай, Исмаили, Дьимсити, Митай, Асани (Муя, 70), Рамадани, Байрами (Гьязула, 80), Асллани (Баре, 70), Чикалеши (Даку, 62), Узуни (Сефери, 62)

Польша: Щенсны, Берешински (Скурас, 70), Кендзьора, Беднарек (Вьетеска, 34), Кивиор, Кэш, Зелински, Крыховяк (Линетти, 70), Камински (Гросицки, 61), Шимански (Свидерски, 61), Левандовски

Предупреждения: Чикалеши (45+1), Асллани (45+8), Стракоша (59), Даку (63), Муя (75), Сефери (86) – Беднарек (9), Камински (45+7), Берешински (45+8), Крыховяк (61), Линетти (79), Вьетеска (88)

Обзор матча:

Благодаря победе над Польшей, Албания вышла на первое место в группе Е квалификации Евро-2024. В их активе 10 очков. Следом расположились Чехия и Молдова - по 8 очков. Польша с 6 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице. На последнем месте - Фареры (1 очко).

Албания в следующем туре квалификации Евро-2024 сыграет против сборной Чехии, а Польша встретится со сборной Фарерских островов.

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