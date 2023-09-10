С 10 по 12 сентября будут сыграны матчи шестого тура квалификации чемпионата Европы-2024 по футболу. 

В рамках этого тура сборная Украины встретится с национальной командой Италии. Встреча состоится 12 сентября. 

В другом поединке группы С сыграют сборные Мальты и Северной Македонии. 

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Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 6-го тура

Воскресенье, 10 сентября

    Группа B

    • 21:45 Ирландия - Нидерланды
    • 21:45 Греция - Гибралтар

    Группа E 

    • 19:00 Фареры - Молдова
    • 21:45 Албания - Польша

    Группа G

    • 19:00 Черногория - Болгария
    • 21:45 Литва - Сербия

    Группа H

    • 16:00 Казахстан - Северная Ирландия
    • 19:00 Финляндия - Дания
    • 21:45 Сан-Марино - Словения

    Понедельник, 11 сентября

    Группа D

    • 19:00 Армения - Хорватия
    • 21:45 Латвия - Уэльс

    Группа J

    • 21:45 Португалия - Люксембург
    • 21:45 Исландия - Босния и Герцеговина
    • 21:45 Словакия - Лихтенштейн

    Вторник, 12 сентября

    Группа A

    • 21:45 Испания - Кипр
    • 21:45 Норвегия - Грузия

    Группа C 

    • 21:45 Италия - Украина
    • 21:45 Мальта - Северная Македония

    Группа F

    • 21:45 Бельгия - Эстония
    • 21:45 Швеция - Австрия

    Группа I

    • 21:45 Швейцария - Андорра
    • 21:45 Израиль - Беларусь
    • 21:45 Румыния - Косово

    Матчи отбора на ЧЕ-2024 по футболу будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. В финальную часть континентального первенства выйдут команды, которые займут первые и вторые места в своих группах отбора. 

    Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии. 

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