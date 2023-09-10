С 10 по 12 сентября будут сыграны матчи шестого тура квалификации чемпионата Европы-2024 по футболу.
В рамках этого тура сборная Украины встретится с национальной командой Италии. Встреча состоится 12 сентября.
В другом поединке группы С сыграют сборные Мальты и Северной Македонии.
Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 6-го тура
Воскресенье, 10 сентября
Группа B
- 21:45 Ирландия - Нидерланды
- 21:45 Греция - Гибралтар
Группа E
- 19:00 Фареры - Молдова
- 21:45 Албания - Польша
Группа G
- 19:00 Черногория - Болгария
- 21:45 Литва - Сербия
Группа H
- 16:00 Казахстан - Северная Ирландия
- 19:00 Финляндия - Дания
- 21:45 Сан-Марино - Словения
Понедельник, 11 сентября
Группа D
- 19:00 Армения - Хорватия
- 21:45 Латвия - Уэльс
Группа J
- 21:45 Португалия - Люксембург
- 21:45 Исландия - Босния и Герцеговина
- 21:45 Словакия - Лихтенштейн
Вторник, 12 сентября
Группа A
- 21:45 Испания - Кипр
- 21:45 Норвегия - Грузия
Группа C
- 21:45 Италия - Украина
- 21:45 Мальта - Северная Македония
Группа F
- 21:45 Бельгия - Эстония
- 21:45 Швеция - Австрия
Группа I
- 21:45 Швейцария - Андорра
- 21:45 Израиль - Беларусь
- 21:45 Румыния - Косово
Матчи отбора на ЧЕ-2024 по футболу будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. В финальную часть континентального первенства выйдут команды, которые займут первые и вторые места в своих группах отбора.
Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии.