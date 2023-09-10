Сборная Украины в рамках 6-го тура квалификации ЧЕ-2024 сыграет против Италии.

С 10 по 12 сентября будут сыграны матчи шестого тура квалификации чемпионата Европы-2024 по футболу.

В рамках этого тура сборная Украины встретится с национальной командой Италии. Встреча состоится 12 сентября.

В другом поединке группы С сыграют сборные Мальты и Северной Македонии.

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Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 6-го тура

Воскресенье, 10 сентября

Группа B

21:45 Ирландия - Нидерланды

21:45 Греция - Гибралтар

Группа E

19:00 Фареры - Молдова

21:45 Албания - Польша

Группа G

19:00 Черногория - Болгария

21:45 Литва - Сербия

Группа H

16:00 Казахстан - Северная Ирландия

19:00 Финляндия - Дания

21:45 Сан-Марино - Словения

Понедельник, 11 сентября

Группа D

19:00 Армения - Хорватия

21:45 Латвия - Уэльс

Группа J

21:45 Португалия - Люксембург

21:45 Исландия - Босния и Герцеговина

21:45 Словакия - Лихтенштейн

Вторник, 12 сентября

Группа A

21:45 Испания - Кипр

21:45 Норвегия - Грузия

Группа C

21:45 Италия - Украина

21:45 Мальта - Северная Македония

Группа F

21:45 Бельгия - Эстония

21:45 Швеция - Австрия

Группа I

21:45 Швейцария - Андорра

21:45 Израиль - Беларусь

21:45 Румыния - Косово

Матчи отбора на ЧЕ-2024 по футболу будут продолжаться с марта по ноябрь 2023 года. В финальную часть континентального первенства выйдут команды, которые займут первые и вторые места в своих группах отбора.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии.

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