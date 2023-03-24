В финальную часть Евро-2024 выйдут команды, которые финишируют на первом и втором местах в своих группах.

В четверг, 23 марта, стартовал отборочный турнир чемпионата Европы-2024 по футболу.

В квалификации принимают участие 53 команды, которые по результатам жеребьевки были разделены на 10 групп: семь - по пять команд, три - по шесть.

Матчи группового этапа квалификации ЧЕ-2024 пройдут с марта по ноябрь 2023 года.

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В финальную часть Евро-2024 выйдут команды, которые финишируют на первом и втором местах в своих группах. Еще три путевки на континентальное первенство будут разыграны в марте 2024 года в двухраундовом плей-офф раунде между 12-ю лучшими сборными Лиги наций-2022/23 (среди тех, кто не попадет на Евро напрямую).

Отбор на Евро-2024: результаты матчей

1 тур

Италия - Англия - 1:2

Северная Македония - Мальта - 2:1

Казахстан - Словения - 1:2

Дания - Финляндия - 3:1

Сан-Марино - Северная Ирландия - 0:2

Босния и Герцеговина - Исландия - 3:0

Португалия - Лихтенштейн - 4:0

Словакия - Люксембург - 0:0

Отбор на Евро-2024: турнирные таблицы

Группа А

1. Испания - (0 матчей, 0 очков)

2. Шотландия - (0 матчей, 0 очков)

3. Норвегия - (0 матчей, 0 очков)

4. Грузия - (0 матчей, 0 очков)

5. Кипр - (0 матчей, 0 очков)

Группа B

1. Нидерланды - (0 матчей, 0 очков)

2. Франция - (0 матчей, 0 очков)

3. Ирландия - (0 матчей, 0 очков)

4. Греция - (0 матчей, 0 очков)

5. Гибралтар - (0 матчей, 0 очков)

Группа C

1. Англия - (1 матч, 3 очка)

2. Северная Македония - (1 матч, 3 очка)

3. Украина - (0 матчей, 0 очков)

4. Италия - (1 матч, 0 очков)

5. Мальта - (1 матч, 0 очков)

Группа D

1. Хорватия - (0 матчей, 0 очков)

2. Уэльс - (0 матчей, 0 очков)

3. Армения - (0 матчей, 0 очков)

4. Турция - (0 матчей, 0 очков)

5. Латвия - (0 матчей, 0 очков)

Группа E

1. Польша - (0 матчей, 0 очков)

2. Чехия - (0 матчей, 0 очков)

3. Албания - (0 матчей, 0 очков)

4. Фареры - (0 матчей, 0 очков)

5. Молдова - (0 матчей, 0 очков)

Группа F

1. Бельгия - (0 матчей, 0 очков)

2. Австрия - (0 матчей, 0 очков)

3. Швеция - (0 матчей, 0 очков)

4. Азербайджан - (0 матчей, 0 очков)

5. Эстония - (0 матчей, 0 очков)

Группа G

1. Венгрия - (0 матчей, 0 очков)

2. Сербия - (0 матчей, 0 очков)

3. Черногория - (0 матчей, 0 очков)

4. Болгария - (0 матчей, 0 очков)

5. Литва - (0 матчей, 0 очков)

Группа H

1. Дания - (1 матч, 3 очка)

2. Северная Ирландия - (1 матч, 3 очка)

3. Словения - (1 матч, 3 очка)

4. Казахстан - (1 матч, 0 очков)

5. Финляндия - (1 матч, 0 очков)

6. Сан-Марино - (1 матч, 0 очков)

Группа I

1. Швейцария - (0 матчей, 0 очков)

2. Израиль - (0 матчей, 0 очков)

3. Румыния - (0 матчей, 0 очков)

4. Косово - (0 матчей, 0 очков)

5. Беларусь - (0 матчей, 0 очков)

6. Андорра - (0 матчей, 0 очков)

Группа J

1. Португалия - (1 матч, 3 очка)

2. Босния и Герцеговина - (1 матч, 3 очка)

3. Словакия - (1 матч, 1 очко)

4. Люксембург - (1 матч, 1 очко)

5. Исландия - (1 матч, 0 очков)

6. Лихтенштейн - (1 матч, 0 очков)

Финальная часть чемпионата Европы пройдет в июне-июле 2024 года в Германии. На групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Матчи финальной стадии будут принимать 10 городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт.

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила Англию.

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