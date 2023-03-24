В четверг, 23 марта, стартовал отборочный турнир чемпионата Европы-2024 по футболу.
В квалификации принимают участие 53 команды, которые по результатам жеребьевки были разделены на 10 групп: семь - по пять команд, три - по шесть.
Матчи группового этапа квалификации ЧЕ-2024 пройдут с марта по ноябрь 2023 года.
В финальную часть Евро-2024 выйдут команды, которые финишируют на первом и втором местах в своих группах. Еще три путевки на континентальное первенство будут разыграны в марте 2024 года в двухраундовом плей-офф раунде между 12-ю лучшими сборными Лиги наций-2022/23 (среди тех, кто не попадет на Евро напрямую).
Отбор на Евро-2024: результаты матчей
1 тур
Италия - Англия - 1:2
Северная Македония - Мальта - 2:1
Казахстан - Словения - 1:2
Дания - Финляндия - 3:1
Сан-Марино - Северная Ирландия - 0:2
Босния и Герцеговина - Исландия - 3:0
Португалия - Лихтенштейн - 4:0
Словакия - Люксембург - 0:0
Отбор на Евро-2024: турнирные таблицы
Группа А
1. Испания - (0 матчей, 0 очков)
2. Шотландия - (0 матчей, 0 очков)
3. Норвегия - (0 матчей, 0 очков)
4. Грузия - (0 матчей, 0 очков)
5. Кипр - (0 матчей, 0 очков)
Группа B
1. Нидерланды - (0 матчей, 0 очков)
2. Франция - (0 матчей, 0 очков)
3. Ирландия - (0 матчей, 0 очков)
4. Греция - (0 матчей, 0 очков)
5. Гибралтар - (0 матчей, 0 очков)
Группа C
1. Англия - (1 матч, 3 очка)
2. Северная Македония - (1 матч, 3 очка)
3. Украина - (0 матчей, 0 очков)
4. Италия - (1 матч, 0 очков)
5. Мальта - (1 матч, 0 очков)
Группа D
1. Хорватия - (0 матчей, 0 очков)
2. Уэльс - (0 матчей, 0 очков)
3. Армения - (0 матчей, 0 очков)
4. Турция - (0 матчей, 0 очков)
5. Латвия - (0 матчей, 0 очков)
Группа E
1. Польша - (0 матчей, 0 очков)
2. Чехия - (0 матчей, 0 очков)
3. Албания - (0 матчей, 0 очков)
4. Фареры - (0 матчей, 0 очков)
5. Молдова - (0 матчей, 0 очков)
Группа F
1. Бельгия - (0 матчей, 0 очков)
2. Австрия - (0 матчей, 0 очков)
3. Швеция - (0 матчей, 0 очков)
4. Азербайджан - (0 матчей, 0 очков)
5. Эстония - (0 матчей, 0 очков)
Группа G
1. Венгрия - (0 матчей, 0 очков)
2. Сербия - (0 матчей, 0 очков)
3. Черногория - (0 матчей, 0 очков)
4. Болгария - (0 матчей, 0 очков)
5. Литва - (0 матчей, 0 очков)
Группа H
1. Дания - (1 матч, 3 очка)
2. Северная Ирландия - (1 матч, 3 очка)
3. Словения - (1 матч, 3 очка)
4. Казахстан - (1 матч, 0 очков)
5. Финляндия - (1 матч, 0 очков)
6. Сан-Марино - (1 матч, 0 очков)
Группа I
1. Швейцария - (0 матчей, 0 очков)
2. Израиль - (0 матчей, 0 очков)
3. Румыния - (0 матчей, 0 очков)
4. Косово - (0 матчей, 0 очков)
5. Беларусь - (0 матчей, 0 очков)
6. Андорра - (0 матчей, 0 очков)
Группа J
1. Португалия - (1 матч, 3 очка)
2. Босния и Герцеговина - (1 матч, 3 очка)
3. Словакия - (1 матч, 1 очко)
4. Люксембург - (1 матч, 1 очко)
5. Исландия - (1 матч, 0 очков)
6. Лихтенштейн - (1 матч, 0 очков)
Финальная часть чемпионата Европы пройдет в июне-июле 2024 года в Германии. На групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.
Матчи финальной стадии будут принимать 10 городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт.
Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила Англию.