Сборная Украины сыграет в группе с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой.

В воскресенье, 9 октября, в немецком Франкфурте состоялась жеребьевка отбора на чемпионат Европы по футболу, финальная часть которого пройдет в Германии в 2024 году.

Своих соперников в квалификации Евро-2024 узнала национальная сборная Украины.

Участие в отборе на Евро-2024 примут 53 национальных команды. Сборная Германия, как хозяин финального турнира, автоматически попадет на континентальное первенство.

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Сборная России пропустит следующий Чемпионат Европы - команду страны-агрессора не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Перед жеребьевкой команды были распределены на корзины следующим образом: отдельная корзина UNL, куда попали победители групп дивизиона А Лиги наций; 6 команд в корзине 1, по 10 команд со 2 по 5 корзины и 3 команды - в заключительной корзине 6.

Сборная Украины оказалась в третьей корзине. "Сине-желтые" могли оказаться во второй корзине, если бы выиграли свою группу Лиги наций-2022/23, но в заключительном матче подопечные Александра Петракова не смогли обыграть Шотландию и в итоге заняли второе место.

Согласно результатам жеребьевки, национальная сборная Украины попала в группу С. Соперниками "сине-желтых" по квалификации Евро-2024 стали: Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

Результаты жеребьевки отбора на Евро-2024

Группа А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр

Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар

Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия

Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фареры, Молдова

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва

Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн

Напомним, действующим чемпионом Европы по футболу является национальная сборная Италии, победившая в финале Евро-2020 сборную Англии. Сборная Украины на минувшем ЧЕ вышла в 1/4 финала, где уступила Англии со счетом 0:4.

Евро-2024: что известно

Матчи группового этапа квалификации Евро-2024 пройдут с марта по ноябрь 2023 года. Команды, которые финишируют на первом и втором местах в своих группах, выйдут в финальную часть чемпионата Европы. Еще три путевки на Евро-2024 будут разыграны в марте 2024 года в двухраундовом плей-офф раунде между 12-ю лучшими сборными Лиги наций-2022/23 (среди тех, кто не попадет на Евро напрямую).

Финальный турнир пройдет в июне-июле 2024 года в Германии. На групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Матчи финальной стадии будут принимать 10 городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт.

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