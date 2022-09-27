Сборная Украины сыграла заключительный матч в групповом раунде Лиги наций.

Во вторник, 27 сентября, состоялся поединок заключительного шестого тура в рамках группового турнира Лиги наций УЕФА, в котором сборная Украины противостояла Шотландии.

Номинально домашний для Украины поединок проходил в Кракове на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского и завершился вничью 0:0.

Сборная Украины сыграла неплохой матч, создав несколько хороших возможностей для взятия ворот, однако реализовать их команде Петракова не удалось. Украинцы 11 раз били по воротам соперника, трижды в створ - против семи ударов шотландцев (один в створ).

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Украина - Шотландия - 0:0

Украина: Лунин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Игнатенко, Малиновский (Пихаленок, 88), Ярмоленко (Зубков, 88), Мудрик (Цыганков, 75), Довбик (Яремчук, 75)

Шотландия: Гордон, Фрейзер (Кристи, 72), Портеус, Хендри, Хики (Ролстон, 90+1), Тейлор (Кингсли, 72), Джек (Армстронг, 72), Макгрегор, Маклин, Макгинн, Адамс (Дайкс, 79)

Предупреждения: Мудрик, 16, Ярмоленко, 23, Игнатенко, 26, Малиновский, 90 - Хики, 62, Дайкс, 84

Добавим, что в другом матче этой группы сборная Ирландии в родных стенах обыграла Армению со счетом 3:2. Голы в составе ирландцев забили Джон Иган, Майкл Обафеми и Робби Брейди. За Армению отличились Артак Дашян и Эдуард Сперцян.

По итогам группового турнира Лиги наций сборная Украины набрала 11 очков и заняла второе место в группе 1 дивизиона В. Сборная Шотландии набрала 13 баллов и заняла первое место, завоевав тем самым путевку в дивизион А.

Сборная Армении набрала всего три очка и заняла последнее место в группе, вылетев в дивизион С. Сборная Ирландии с 7 баллами заняла третье место.

Стоит отметить, что поединок против Шотландии стал 112-м в карьере для Андрея Ярмоленко в футболке сборной Украины. Таким образом, 32-летний форвард обошел по этому показателю легендарного Андрея Шевченко (111 матчей), став лучшим игроком в истории национальной команды по количеству сыгранных игр.

Отметим, что матч против Шотландии стал последним для сборной Украины в этом году и, возможно, последним для главного тренера национальной команды Александра Петракова, чей контракт со сборной истекает в конце года. Сам 65-летний специалист накануне заявил, что переговоры о продлении его договора пока не велись.

Итоги выступлений сборной Украины в Лиге наций сезона 2022/2023

Сборная Украины сыграла шесть матчей, выиграв трижды, дважды сыграв вничью и один раз "сине-желтые" проиграли.

Подопечные Петракова набрали 4 очка в противостоянии с Ирландией (победа в гостях 1:0 и ничья дома - 1:1), шесть очков в дуэли с Арменией (на своем поле победа 3:0, в гостях - 5:0) и в противостоянии с Шотландией украинца набрали всего одно очко (поражение на выезде 0:3 и ничья дома 0:0)

Лучшим бомбардиром сборной Украины в этом розыгрыше Лиги наций стал Артем Довбик, забивший три гола. По одному голу также забили Малиновский, Цыганков, Миколенко, Караваев, Тымчик, Зубков и Игнатенко.

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