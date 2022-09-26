Сборная Украины сыграет свой важнейший матч в этом розыгрыше Лиги наций.

Во вторник, 27 сентября, в рамках шестого тура Лиги наций УЕФА наицональная сборная Украины примет Шотландию.

Это будет номинально домашний матч для "сине-желтых", ведь из-за полномасштабного вторжения РФ международные игры на территории Украины проводить запрещено. Матч Украины и Шотландии пройдет в Кракове на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского.

Обслужит эту встречу греческий судья Анастасиос Сидиропулос. Помогать Сидиропулосу на бровках будут его соотечественники Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертый арбитр – Аристотелис Диамантопулос.

Украина - Шотландия: прогноз букмекеров на матч

Сборная Украины проиграла Шотландии неделю назад в Глазго со счетом 3:0 и потеряла первое место в группе 1 дивизиона В. Теперь, для того, чтобы завоевать путевку в дивизион А, команда Александра Петракова обязана побеждать Шотландию. Подопечных же Стива Кларка устроит и ничья в матче с украинцами, чтобы сохранить за собой первое место.

Напомним, в пятом туре сборная Украины на выезде нанесла сокрушительное поражение Армении (5:0), а Шотландия минимально одолела Ирландию (2:1).

Турнирная таблица группы 1 дивизиона В:

Видеотрансляция игры Украина - Шотландия:

Слова тренеров перед матчем

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк:

"Накануне матча утром на тренировке отсутствовало несколько футболистов. В нашем лагере какой-то вирус, обычная болезнь. Два наших нападающих, Дайкс и Адамс, чувствуют себя не очень хорошо, но они все равно отправляются с нами в Краков.

Да, у нас есть определенные кадровые проблемы, но у нас также есть решимость сыграть с Украиной и закончить дело в группе Лиги наций".

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков:

"1 июня мы обыграли Шотландию в плей-офф ЧМ-2022 со счетом 3:1, а несколько дней тому назад проиграли. Поэтому, сейчас общий счет 1:1. Я благодарен шотландской сборной за ту поддержку, которую они нам оказали, когда в марте этого года согласились перенести стыковую игру отбора на мундиаль.

У нас все здоровы из тех 23 игроков, которые сейчас находятся в команде. Да, для нас важно завоевать путевку в дивизион А Лиги наций.

Мы разбираем действия наших соперников. Стандарты – это козырь команд из Великобритании. Мы об этом знает, к этому готовимся. Верю, что мы завтра сможем не пропустить со стандартов".