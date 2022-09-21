Все голы были забиты во втором тайме.

21 сентября сборная Украины сыграла матч Лиги наций УЕФА против Шотландии на поле соперника в городе Глазго.

За всю игру команда Александра Петракова ни разу не пробила в створ ворот Шотландии. Во второй половине встречи хозяева поля создали несколько отличных моментов, однако Анатолий Трубин спасал своими сейвами ворота сборной Украины.

После рикошета от головы Валерия Бондаря мяч попал в перекладину нашей национальной команды посреди второго тайма. А на 70-й минуте уверенное давление Шотландии конвертировалось в забитый гол: Джон Макгинн попал в нижний угол ворот Трубина.

Через 10 минут британская команда забила еще раз: после углового головой забил в сетку ворот Линдон Дайкс. И опять же Дайкс на 87-й минуте поставил точку в поединке - 3:0.

Шотландия - Украина - 3:0

Голы: Макгинн (70), Дайкс (80, 87)

Шотландия: Гордон, Тирни (Тэйлор, 86), Маккена, Хендри, Мактоминей, Паттерсон (Хики, 26), Кристи (Маклин, 85), Макгрегор, Макгинн, Армстронг (Фрейзер, 76), Адамс (Дайкс, 76)

Украина: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Караваев, Степаненко (Сидорчук, 46), Мудрик, Малиновский, Пихаленок, Ярмоленко (Цыганков, 68), Довбик (Яремчук, 67)

Шотландия - Украина: итоги матча