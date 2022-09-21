21 сентября сборная Украины сыграла матч Лиги наций УЕФА против Шотландии на поле соперника в городе Глазго.
За всю игру команда Александра Петракова ни разу не пробила в створ ворот Шотландии. Во второй половине встречи хозяева поля создали несколько отличных моментов, однако Анатолий Трубин спасал своими сейвами ворота сборной Украины.
После рикошета от головы Валерия Бондаря мяч попал в перекладину нашей национальной команды посреди второго тайма. А на 70-й минуте уверенное давление Шотландии конвертировалось в забитый гол: Джон Макгинн попал в нижний угол ворот Трубина.
Через 10 минут британская команда забила еще раз: после углового головой забил в сетку ворот Линдон Дайкс. И опять же Дайкс на 87-й минуте поставил точку в поединке - 3:0.
Шотландия - Украина - 3:0
Голы: Макгинн (70), Дайкс (80, 87)
Шотландия: Гордон, Тирни (Тэйлор, 86), Маккена, Хендри, Мактоминей, Паттерсон (Хики, 26), Кристи (Маклин, 85), Макгрегор, Макгинн, Армстронг (Фрейзер, 76), Адамс (Дайкс, 76)
Украина: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Караваев, Степаненко (Сидорчук, 46), Мудрик, Малиновский, Пихаленок, Ярмоленко (Цыганков, 68), Довбик (Яремчук, 67)
Шотландия - Украина: итоги матча
В стартовом составе сборной Украины был только один динамовец - Александр Караваев. Это случилось впервые за последних 27 матчей - в последний раз в основе национальной команды выходил лишь один игрок "Динамо" в игре Лиги наций против Германии 14 ноября 2020 года. Тогда место в старте получил Илья Забарный.
Теперь в группе 1 дивизиона В после 4 туров следующее положение: Шотландия - 9 очков, Украина - 7, Ирландия - 4, Армения - 3.
24 сентября наша сборная поедет в гости в Армению, а 27 числа в Польше сыграет повторно против Шотландии.