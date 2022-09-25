Подопечные Александра Петракова не оставили шансов Армении на их поле.

В субботу, 24 сентября, в рамках пятого тура группового турнира Лиги наций УЕФА национальная сборная Украины разгромила сборную Армении.

Игра проходила в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна и завершилась со счетом 5:0 в пользу команды Александра Петракова.

Счет в поединке открыл точным ударом Тымчик на 22-й минуте игры. Во втором тайме сборная Украины забила еще четыре мяча в ворота Армении - дублем отличился Довбик, по голу забили Зубков и Игнатенко.

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Армения - Украина - 0:5

Голы: Тымчик, 22, Зубков, 57, Довбик, 69, 84, Игнатенко, 81

Армения: Юрченко, Маргарян (Монрой, 75), Чалишир, Мкоян (Восканян, 76), Амбарцумян, Дашян, Байрамян, Григорян, Бичахчян (Арутюнян, 46), Селараян (Серобян, 82), Барсегян (Шагоян, 63)

Украина: Лунин, Качараба, Кривцов (Матвиенко, 76), Забарный, Миколенко, Игнатенко, Сидорчук (Пихаленок, 46), Тымчик, Зубков (Мудрик, 72), Яремчук (Довбик, 67), Цыганков (Ярмоленко, 66)

Обзор матча:

В другом матче этой группы в пятом туре встречались Шотландия и Ирландия. Шотландцы одержали победу со счетом 2:0 и сохранили за собой лидерство в группе 1 дивизиона В, у команды Стива Кларка 12 очков. Сборная Украины с 10 баллами идет на второй строчке. Третья позиция за Ираландией - 4 очка, Армения на последней строчке с 3 баллами.

В заключительном туре Лиги наций сборная Украины сыграет против Шотландии. Это будет матч за первое место в группе 1.

Напомним, что команда, которая займет первое место в группе 1 дивизиона В сможет подняться в элитный дивизион Лиги наций - дивизион А. Аутсайдер этой группы отправится в дивизион С.

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