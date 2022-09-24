Артем Довбик оформил дубль и голевую передачу после выхода на замену.

24 сентября сборная Украины на выезде играла против Армении в рамках Лиги наций УЕФА.

Главный тренер "желто-синих" Александр Петраков принял волевое решение и выпустил в стартовом составе 11 новых игроков, которые не начинали провальный прошлый матч с Шотландией в основе.

На 22-й минуте Александр Зубков прострелил, а Александр Тымчик замкнул передачу и таким образом забил свой дебютный гол в футболке национальной сборной.

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Во втором тайме уже Тымчик отблагодарил Зубкова, отдав на того голевую передачу. Затем Зубков ассистировал Артему Довбику. Форвард "Днепра-1" в свою очередь отдал голевую передачу на Даниила Игнатенко, для которого этот гол тоже, как и для Тымчика, дебютный за сборную Украины.

Довбик на 84-й минуте поставил точку в матче - 0:5 на табло!

Армения - Украина - 0:5

Голы: Тымчик, 22, Зубков, 57, Довбик, 69, 84, Игнатенко, 81

Армения: Юрченко – Маргарян (Монрой, 75), Чалишир, Мкоян (Восканян, 76), Амбарцумян, Дашян – Байрамян, Григорян, Бичахчян (Арутюнян, 46) – Селараян (Серобян, 82), Барсегян (Шагоян, 63)

Украина: Лунин – Качараба, Кривцов (Матвиенко, 76), Забарный – Миколенко, Игнатенко, Сидорчук (Пихаленок, 46), Тымчик – Зубков (Мудрик, 72), Яремчук (Довбик, 67), Цыганков (Ярмоленко, 66)