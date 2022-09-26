Решающий для Украины поединок против Шотландии пройдет в Кракове.

Во вторник, 27 сентября, сборная Украины сыграет заключительный матч в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА против национальной команды Шотландии.

Игра пройдет в Кракове на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского. Обслужит эту встречу греческий судья Анастасиос Сидиропулос.

Сборная Украины со счетом 3:0 проиграла первый поединок против Шотландии в Глазго.

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Украина - Шотландия: трансляция

В прямом эфире матч покажут телеканалы "1+1", "ICTV", "Суспильне" и "Интер" в рамках информационного марафона "Единые новости". Каналы транслируются в сетях кабельных операторов, на ОТТ-платформах и в сети цифрового телевидения Т2.

Кроме того, матч Украина - Шотландия можно будет посмотреть на Киевстар ТВ. Также матч можно будет просмотреть в записи на платформе.

Видеотрансляция матча Украины и Шотландии также состоится на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени. Комментировать встречу будет Андрей Столярчук.

Напомним, после пяти туров группового этапа Лиги наций в активе сборной Украины 10 набранных очков. Команда Петракова идет на второй позиции в группе 1 дивизиона В, отставая от Шотландии на два очка.

Таким образом, сборной Украины нужно обязательно выигрывать у Шотландии, чтобы занять первое место и завоевать путевку в дивизион А Лиги наций.

Ранее УНИАН сообщал, что букмекеры считают фаворитом именно Украину в противостоянии с Шотландией.

Напомним, в прошлом сезоне Лиги наций сборная Украины выступала в дивизионе А, но вылетела в дивизион В из-за скандального технического поражения от швейцарцев за матч заключительного тура, который не состоялся после того, как главный врач Люцерна закрыл сборную Украины в полном составе на карантин в Швейцарии. Матч отменили, а УЕФА засчитал техническое поражение украинской сборной. Апелляция УАФ была отклонена.

Сборная Украины, у которой было 6 очков, в итоге заняла последнее место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией. Швейцарцы, благодаря технической победе обошли украинцев, заняв третье место с 6 очками.

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