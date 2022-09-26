Сборную Украины в матче с шотландцами устроит только победа.

Во вторник, 27 сентября, сборная Украины сыграет заключительный матч в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.

Соперником подопечных Александра Петракова будет национальная команда Шотландии.

Это будет номинально домашний матч для "сине-желтых", ведь из-за полномасштабного вторжения РФ международные игры на территории Украины проводить запрещено. Матч Украины и Шотландии пройдет в Кракове на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского.

Видео дня

Обслужит эту встречу греческий судья Анастасиос Сидиропулос. Помогать Сидиропулосу на бровках будут его соотечественники Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертый арбитр – Аристотелис Диамантопулос.

Перед заключительным матчем в Лиге наций сборная Украины с 10 очками идет на втором месте в группе 1 дивизиона В, Шотландия - первая с 12 баллами. Победитель этой группы поднимется в дивизион А, следовательно, в игре против шотландцев подопечных Александра Петракова может устроить только победа.

Украина - Шотландия: прогноз

Фаворитом предстоящей встречи с небольшим преимуществом букмекеры считают сборную Украины.

На победу подопечных Александра Петракова принимают ставки с коэффициентом 2,41. Ничья - 3,45. Победа подопечных Стива Кларка оценивается коэффициентом 3,15.

В то же время, букмекеры считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 1:1. Коэффициент на данный исход - 6,50.

Добавим, что сборные Украины и Шотландии сыграли перенесенный матч 1-го тура Лиги наций 21 сентября и та встреча завершилась разгромной победой шотландцев со счетом 3:0.

Также Украина и Шотландия встречались 1 июня в полуфинале отбора на ЧМ-2022. Тогда подопечные Александра Петракова уверенно победили со счетом 3:1.

Вас также могут заинтересовать новости: