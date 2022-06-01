Голы Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука и Артема Довбика принесли важнейшую победу украинской команде.

В среду, 1 июня, национальная сборная Украины по футболу сыграла поединок полуфинала квалификации на ЧМ-2022 против сборной Шотландии. Встреча проходила на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго и завершилась победой Украины.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча Шотландия - Украина.

Счет в игре открыли футболисты сборной Украины. На 33-й минуте матча Руслан Малиновский отдал фантастический пас на 50 метров на Ярмоленко и капитан сборной Украины переиграл вратаря соперника.

На 49-й минуте второго тайма украинцы удвоили свое преимущество. Караваев навесил в штрафную с правого фланга и Роман Яремчук головой отправил мяч в сетку ворот.

На 79-й минуте Шотландии удалось сократить отставание в счете, но на больше их не хватило. На 90+4 минуте игры Артем Довбик вышел один на один с голкипером и забил третий гол Украины, поставив точку в этой игре.

Отбор на ЧМ-2022. Плей-офф. 1/2 финала

Шотландия - Украина - 1:3

Голы: Макгрегор, 79 - Ярмоленко, 33, Яремчук, 49, Довбик, 90+4

Шотландия: Гордон, Хикки, Генли, Купер (Хендри, 68), Робертсон, Гилмор (Армстронг, 68), Мактоминей, Макгрегор, Адамс, Дайкс (Кристи, 46), Макгинн

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Ярмоленко (Зубков, 78), Малиновский, Степаненко (Сидорчук, 90+3), Зинченко, Цыганков, Яремчук (Довбик, 78)

Видео голов:

В финале отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины сыграет против сборной Уэльса. Эта встреча пройдет 5 июня в Кардиффе.

Сборная Украины в отборе на ЧМ-2022