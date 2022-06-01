Сборная Украины сыграет один из важнейших своих матчей в истории.

В среду, 1 июня, национальная сборная Украины по футболу сыграет поединок полуфинала квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шотландия - Украина.

Шотландия - Украина: прогноз букмекеров на полуфинал отбора к ЧМ-2022

Встреча состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Шотландия - Украина: где смотреть матч плей-офф отбора на ЧМ-2022

Это первый официальный матч сборной Украины с начала полномасштабной войны, которую начала Россия.

Встреча Шотландии и Украины должна была состояться еще 24 марта. Однако из-за нападения российских оккупантов на нашу страну ФИФА и сборная Шотландии пошли нам навстречу и перенесли игру.

Подготовка сборной Украины к матчу против Шотландии

Сборная Украины готовилась к поединку с шотландцами в Словении. В рамках подготовки к игре против Шотландии подопечные Александра Петракова провели три спарринга:

Важно отметить, что в этих играх сборная Украины играла своим не оптимальным составом, поскольку отстутвовали наши "легионеры", которые завершали сезон в своих клубах. Эти игроки присоединились к национальной команде после 23 мая.

Планировалось, что сборная Украины сыграет еще два спарринга перед игрой против Шотландии уже в своем оптимальном составе, с легионерами, однако организовать эти контрольные игры так и не получилось, по разным причинам.

Слова тренеров перед матчем

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков:

"Ребята думают о своих семьях, как там дома, как родные. Приходилось шутить, говорить им, что у нас своя война – на футбольном поле. Это было тяжело, но ребята молодцы, они слушали и готовились. Подходим к матчу в хорошем настроении.

Это будет самый важный матч на данном этапе моей жизни.

Что я буду говорить игрокам перед матчем – это внутренняя кухня. Раздевалка – это святое. Никому не нужно знать, что я буду говорить. Не обижайтесь.

Мы провели только три товарищеских матча. Как будут выглядеть игроки – покажет игра".

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк:

"Это будет эмоциональный вечер для всех болельщиков на стадионе из-за продолжающегося вторжения России в Украину. Я уверен, что наши трибуны отдадут должное украинцам перед матчем, а затем переключатся на поддержку Шотландии и создадут нужную атмосферу, чтобы вдохновить игроков. Это очень много значит для нас.

Я сосредоточен на своей команде и хочу поехать с ней в Катар. Того же хотят и игроки. Они все полностью здоровы за исключением Натана Паттерсона, которому немного не хватило времени, чтобы восстановиться к этому матчу. Но, если мы пройдем Украину, он может сыграет с Уэльсом.

Мнение Грэма Суннеса, который хочет, чтобы выиграла Украина? Я не могу влезть в чужие мысли, но считаю, что у каждого свой взгляд на сложившуюся ситуацию. Каждый имеет право на собственное мнение. Я не обижен на него".

Напомним, в случае победы в Глазго "сине-желтые" сразятся за путевку на мундиаль в Катаре со сборной Уэльса. Эта игра запланирована на 5 июня в Кардиффе.

Если сборная Украины сможет пройти Шотландию и Уэльс, то в финальной стадии чемпионата мира в Катаре сыграют в группе B с командами Англии, США и Ирана.