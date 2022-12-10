Криштиану Роналду снова начал матч в запасе.

10 декабря состоялся матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу. Сборная Марокко неожиданно обыграла национальную команду Португалии.

Единственный гол в поединке забил Эн-Несири на 42-й минуте. Нападающий метко головой поразил ворота Диого Кошты.

Добавим, что игрок Марокко Кеддира получил вторую желтую карточку на 90+3-й минуте и был удален с поля.

Видео дня

Марокко - Португалия - 1:0

Гол: Эн-Несири, 42

Марокко: Буну – Аттият, Эль Ямик, Саисс (Дари, 58), Хакими – Амалла (Кеддира, 65), Амрабат, Унахи – Буфаль (Абухляль, 81), Эн-Несири (Банун, 65), Зиеш (Жабран, 81)

Португалия: Кошта – Геррейру (Канселу, 51), Пепе, Диаш, Далот (Орта, 79) – Отавио (Витинья, 69), Невеш (Роналду, 52), Б. Силва – Фелиш, Рамуш (Леау, 69), Фернандеш

Марокканцы стали первой африканской сборной, которая смогла выйти в 1/2 финала чемпионата мира. Интересно, что они на турнире до сих пор ни разу не пропустили гол от соперников. Лишь на групповом этапе Канада уступила марокканцам со счетом 1:2, но в той игре Марокко забили сами себе (автогол).

Также стоит отметить, что Криштиану Роналду провел сегодня свой 196-й матч на уровне сборных. Он близок к историческому рекорду: теперь Роналду по этому показателю (количество проведенных поединков за сборную) делит первое место с игроком сборной Кувейта Бадером аль-Мутавой.

Видео победного гола

Напомним, на стадии 1/8 финала Марокко тоже сделали сенсацию, когда в серии пенальти выиграли у Испании. Португалия в прошлом матче отгрузила 6 голов Швейцарии.

Марокко теперь сыграют в полуфинале турнира с победителем пары Англия - Франция. В другом полуфинале Хорватия померяется силами с Аргентиной.

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