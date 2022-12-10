Сборная Аргентины за путевку в финал сразится с Хорватией.

В пятницу, 9 декабря, состоялся поединок 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины противостояла национальной команде Нидерландов.

Игра проходила на стадионе "Лусаил Айконик" в городе Лусаил и завершилась победой Аргентины в серии пенальти.

Счет в игре открыли аргентинские футболисты - на 35-й минуте игры с передачи Лионеля Месси забил Науэль Молина. На 71-й минуте защитник "оранжевых" Дензел Думфрис нарушил правила в своей штрафной на Маркосе Акунье. Пенальти уверенно реализовал Лионель Месси - голкипер остался по центру, а форвард на средней высоте пробил под правую штангу.

На 83-й минуте вышедший на замену Ваут Вегорст отыграл один мяч. Команда Луи ван Гала сумела уйти от поражения на 11-й добавленной минуте благодаря голу все того же Вегорста, который оформил дубль.

В серии пенальти игроки "оранжевых" допустили два промаха, а аргентинцы - один. Как итог, сборная Аргентины одержала победу со счетом 4:3 и вышла в следующий раунд турнира.

Нидерланды - Аргентина - 2:2 (пен. 3:4)

Голы: Вегхорст, 83, 90+11 - Молина, 35, Месси, 73 (пен.)

Нидерланды: Нопперт, Тимбер, ван Дейк, Аке, Думфрис, де Рон, Ф. де Йонг (Копмейнерс, 46), Блинд (Л. де Йонг, 64), Гакпо (Ланг, 113), Бергвейн (Бергейс, 46), Депай (Вегхорст, 78)

Аргентина: Э. Мартинес, Ромеро (Пеццелья, 78), Отаменди, Лисандро Мартинес (Ди Мария, 112), Молина (Монтьель, 106), де Пауль (Паредес, 67), Фернандес, Мак Аллистер, Акунья (Тальяфико, 78), Месси, Альварес (Лаутаро Мартинес, 82)

Предупреждения: Тимбер, Вегхорст, Депай, Бергейс, Бергвейн, Думфрис, Ланг - Акунья, Ромеро, Лисандро Мартинес, Паредес, Месси, Отаменди, Монтьель, Пеццелья

Обзор матча:

Как сообщает портал Squawka, сборная Аргентины стала первой командой, которая выбила Нидерланды из плей-офф чемпионатов мира на трех турнирах.

В 1978 году аргентинцы были сильнее в финале, в 2014 году - в полуфинале, на турнире в Катаре команда Лионеля Скалони оказалась сильнее в 1/4 финала.

Кроме того, Аргентина чаще всех побеждала в серии послематчевых пенальти на чемпионатах мира (пять побед из шести). Это рекорд турнира.

Добавим, что Аргентина в четвертый раз в своей истории вышла в 1/2 чемпионата мира. Аргентинцы играли в финале после выхода в полуфинал на всех трех чемпионатах мира - 1986, 1990, 2014.

В 1/2 финала ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет против национальной команды Хорватии, которая в 1/4 финала сенсационно выбила Бразилию.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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