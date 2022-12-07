Героем встречи стал молодой нападающий Гонсалу Рамуш, отличившийся хет-триком.

Во вторник, 6 декабря, в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу состоялся поединок национальных сборных Португалии и Швейцарии.

Встреча команд прошла на стадионе "Лусаил Айконик" и завершилась со счетом 6:1 в пользу португальцев.

Счет в игре на 17-й минуте встречи открыл молодой португальский нападающий Гонсалу Рамуш. На 33-й минуте сборная Португалии удвоила свое преимущество - Пепе забил головой после углового.

В начале второго тайма Гонсалу Рамуш оформил дубль, а на 56-й минуте Рафаэл Геррейру забил четвертый мяч португальцев. На 58-й минуте Швейцария отыграла один мяч - забил центральный защитник Мануэль Аканджи. Тем не менее, избежать крупного разгрома Швейцарии не удалось. На 67-й минуте Рамуш забил пятый мяч португальцев, оформив хет-трик, а на 92-й минуте Рафаэл Леау забил шестой гол команды.

Португалия - Швейцария - 6:1

Голы: Рамуш, 17, 51, 67, Пепе, 33, Геррейру, 55, Леау, 90+2 - Аканжи, 58

Португалия: Кошта, Далот, Диаш, Пепе, Геррейру, Б. Силва (Невеш, 81), Карвалью, Отавио (Витинья, 74), Фернандеш (Леау, 87), Рамуш (Орта, 74), Фелиш (Роналду, 74)

Швейцария: Зоммер, Фернандес, Аканджи, Шер (Кемерт, 46), Родригес, Фройлер (Сеферович, 54), Джака, Шакири, Соу (Закария, 54), Варгас (Окафор, 66), Эмболо (Яшари, 89)

Обзор матча:

Отметим, что португальцы впервые в своей истории забили шесть голов в матче плей-офф чемпионата мира, а также в третий раз в своей истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира. До этого они доходили до 1/4 финала в 1966 и 2006 годах.

Напомним, сборная Португалии заняла первое место в группе Н, набрав шесть очков. Португальцы одержали победы в матчах с Ганой (3:2) и Уругваем (2:0), а в последнем туре уступили Южной Корее (1:2).

Сборная Швейцарии вышла из группы G со второго места с шестью очками в активе. Швейцарцы обыграли Камерун со счетом 1:0, с тем же счетом уступили Бразилии и победили Сербию (3:2).

В 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Португалии сыграет против национальной команды Марокко, которая сенсационно выбила Испанию в 1/8 финала.

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