Вратарь сборной Марокко не пропустил ни одного гола в серии пенальти.

Во вторник, 6 декабря, состоялся поединок 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встречались национальные сборные Испании и Марокко.

Игра проходила на стадионе "Эдьюкейшн Сити" в городе Эр-Райян и завершилась триумфом африканской команды.

На 25-й минуте футболисты сборной Испании имели хорошу возможность открыть счет в матче - Ферран Торрес получил мяч в штрафной, сделал скидку на Гави, который пробил в перекладину.

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На 123-й минуте полузащитник испанской сборной Пабло Сарабия упустил вторую потрясающую возможность вырвать победу в игре, пробив в штангу после навеса с фланга.

Так как команды не смогли забить по истечении 120-и минут, игра перешла в серию пенальти. Главным героем серии пенальти стал вратарь сборной Марокко Яссин Буну, отразивший два удара с "точки" испанцев, еще один удар игрока европейской команды пришелся в штангу.

Марокко - Испания - 0:0 (3:0 пен.)

Марокко: Буну, Хакими, Саисс, Агерд (Эль-Ямик, 84), Мазрауи (Аттиат-Аллаль, 82), Унахи (Банун, 120), Амрабат, Амалла (Шеддира, 82), Зиеш, Эн-Несири (Сабири, 82), Буфаль (Эз Абде, 66)

Испания: Симон, Льоренте, Родри, Лапорт, Альба (Бальде, 98), Гави (Карлос Солер, 63), Бускетс, Педри, Ф.Торрес (Уильямс, 75; Сарабия, 118), Асенсио (Мората, 63), Ольмо (Фати, 98)

Обзор матча:

Добавим, что сборная Марокко впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

В 1/4 финала ЧМ-2022 марокканцы сыграют с победителем противостояния Португалия - Швейцария. Игра швейцарцев с португальскими футболистами состоится 6 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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