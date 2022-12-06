Криштиану Роналду и компания сразятся со сборной Швейцарии за путевку в 1/4 финала мундиаля в Катаре.

Во вторник, 6 декабря, в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу состоится поединок между сборной Португалии против национальной команды Швейцарии.

Встреча команд пройдет на стадионе "Лусаил-Айконик" в городе Лусаил.

На стадии группового раунда сборная Португалии выступала в квартете Н с Южной Кореей, Уругваем и Ганой. Португальцы стартовали на турнире с победы над ганцами (3:2), затем обыграли национальную команду Уругвая (2:0) и в заключительном туре сенсационно уступили Южной Корее (1:2).

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Команда Фернанду Сантуша заняла первое место в своей группе.

Сборная Швейцарии на пути в 1/8 финала ЧМ-2022 победила Камерун (1:0), минимально уступила сборной Бразилии (0:1) и в последнем туре группового турнира переиграла национальную команду Сербии (3:2).

Португалия - Швейцария: прогноз

Сборная Португалии является фаворитом будущего противостояния, по мнению аналитиков.

Ставки на триумф португальцев принимаются с коэффициентом 1,88. Триумф национальной команды Швейцарии оценивается коэффициентом 4,70. Ничья - 3,60.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1,99. Гол Португалии оценивают в 1,23, а на то, что отличится сборная Швейцарии можно поставить с коэффициентом 1,62.

Букмекеры считают, что наиболее вероятным исходом матча будет победа сборной Португалии со счетом 1:0. Коэффициент на такое событие - 6,30.

Гол Криштиану Роналду в матче с швейцарцами оценивается коэффициентом 2,60.

На проход сборной Португалии в 1/4 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,44. Итоговый триумф Швейцарии - 2,95.

Португалия - Швейцария: трансляция

В Украине матч 1/8 финала ЧМ-2022 между национальными командами Португалии и Швейцарии в прямом эфире покажет только видеосервис MEGOGO.

В эфире местных телеканалов Суспильного этот поединок будет показан в записи.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Добавим, что в 1/4 финала ЧМ-2022 победитель пары Португалия - Швейцария будет играть против сильнейшего в дуэли сборных Испании и Марокко. Эти команды свой матч 1/8 финала проведут также 6 декабря, но в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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