Марокканцы попытаются одолеть сборную Испании на пути к четвертьфиналу ЧМ в Катаре.

Во вторник, 6 декабря, в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу встретятся национальные сборные Испании и Марокко.

Поединок команд пройдет на стадионе "Эдьюкейшн Сити" в городе Эр-Райян.

Сборная Марокко неожиданно уверенно прошла групповой этап, заняв первое место в квартете F. Представители Африки на пути в 1/8 финала сыграли вничью против сборной Хорватии (0:0) и обыграли Бельгию (2:0) и Канаду (2:1).

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Национальная команда Испании очень мощно стартовала на турнире, разгромив Коста-Рику со счетом 7:0, затем последовала ничья со сборной Германии (1:1) и сенсационное поражение от Японии (1:2). Таким образом, испанцы набрали 4 очка и заняли второе место в группе Е.

Марокко - Испания: прогноз

Аналитики считают испанцев безоговорочными фаворитами противостояния с марокканской сборной.

Так, коэффициент на победу сборной Испании в основное время составляет 1,52, на ничью - 4,20, а триумф национальной команды Марокко оценивается коэффициентом 7,50.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2,20. Гол Марокко оценивают в 1,92, а на то, что отличится сборная Испании можно поставить за 1,16.

По мнению букмекеров, поединок, вероятнее всего, завершится со счетом 1:0 или 2:0 в пользу Испании, коэффициент на данный исход - 5,80.

Марокко - Испания: трансляция

В Украине поединок 1/8 финала ЧМ-2022 между командами Марокко и Испании в прямом эфире можно будет посмотреть на Киевстар ТВ.

Также игра будет транслироваться региональными каналами Суспильного, на сайте Суспильне Спорт, а также видеосервисе MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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