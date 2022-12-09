Сборная Хорватии переиграла Бразилию в серии пенальти и вышла в полуфинал катарского мундиаля.

В пятницу, 9 декабря, состоялся первый поединок 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу, в котором сборная Бразилии противостояла национальной команде Хорватии.

Матч проходил на стадионе "Эдьюкейшн Сити" в городе Эр-Райян и завершился победой хорватов в серии пенальти.

Неймар открыл счет в игре в конце первого овертайма. Он на входе в штрафную обыгрался с Лукасом Пакета, а уже в завершении проскочил мимо вратаря и с острого угла пробил под перекладину.

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Бруно Петкович сравнял счет на 117-й минуте встречи. Оршич прострелил в штрафную, а Петкович в касание переправил мяч в сетку ворот сборной Бразилии. Отметим, что Оршич появился на поле на 114-й минуте, Петкович - на 72-й минуте.

В серии пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии. В составе команды Златко Далича в серии одиннадцатиметровых отличились Никола Влашич, Ловро Майер, Лука Модрич и Мислав Оршич.

У Бразилии первый удар не реализовал Родриго, его удар взял голкипер хорватов Доминик Ливакович. Каземиро и Педро Абреу оказались сильнее вратаря европейцев, а Маркиньос бил последним, его удар угодил в штангу.

Хорватия - Бразилия 1:1 (пен. 4:2)

Голы: Петкович, 117 - Неймар, 105+1

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса (Будимир, 110), Брозович (Оршич, 114), Ковачич (Майер, 106), Модрич, Пашалич (Влашич, 72), Крамарич (Петкович, 72), Перишич

Бразилия: Алиссон, Милитао (Алекс Сандро, 106), Маркиньос, Силва, Данилу, Каземиро, Пакета (Фред, 106), Неймар, Рафинья (Антони, 56), Ришарлисон (Педру, 84), Винисиус Жуниор (Родриго, 64)

Предупреждения: Брозович, Петкович - Данилу, Каземиро, Маркиньос

Обзор матча:

Стоит отметить, что голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович в матче со сборной Бразилии отбил 11 ударов, установив рекорд ЧМ-2022 по числу спасений в одной игре. 27-летний Ливакович дебютировал в сборной Хорватии в январе 2017 года. С тех пор в 39 матчах он пропустил 43 мяча и 11 раз сыграл "на ноль".

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет с победителем пары Аргентина - Нидерланды, чей матч также состоится в пятницу, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Добавим, что перед стартом ЧМ-2022 сборная Бразилии считалась главным фаворитом этого турнира.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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