Сборную Бразилии считают главным претендентом на победу на чемпионате мира-2022.

В воскресенье, 20 ноября, в Катаре стартует чемпионат мира-2022 по футболу.

За титул лучшей команды планеты посоревнуются 32 национальные сборные: 31 команда завоевала право сыграть на мундиале в квалификационных матчах, а Катару досталась автоматическая путевка как хозяину турнира.

Букмекеры назвали фаворита мирового первенства по футболу.

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По мнению аналитиков, чемпионом с большей долей вероятности должна стать сборная Бразилии. Коэффициент на победу пятикратных чемпионов мира установлен на отметке 4,75.

Стоит отметить, что бразильская команда в последний раз завоевывала кубок мира в далеком 2002 году.

Также в первую тройку фаворитов входят команды Франции и Англии, коэффициент на чемпионство которых - 6,50.

В пятерку фаворитов ЧМ-2022 также входят Аргентина и Испания.

Отметим, что капитан аргентинцев Лионель Месси уже объявил, что Катар станет его последним ЧМ в карьере. Коэффициент на победу его команды равен 8,50. На Испанию дают коэффициент - 9,00.

Португалия Криштиану Роналду всего лишь на девятом месте в списке фаворитов мундиаля - коэффициент на их триумф составляет 15,00. Выше шансы у сборных Нидерландов и Бельгии - коэффициент 13,00, а также Германии - 10,00.

Главными аутсайдерами с коэффициентом 751,00 стали Иран, Саудовская Аравия и Коста-Рика.

Кроме того, букмекеры назвали главных претендентов на победу в гонке бомбардиров на ЧМ-2022.

Фаворитом здесь является лучший бомбардир прошлого ЧМ - англичанин Харри Кейн с коэффициентом 9,00. На француза Килиана Мбаппе дают коэффициент 10,00, а на бразильца Неймара - 11,00.

В пятерку также входят Карим Бензема, который выиграл "Золотой мяч-2022", и Лионель Месси: французу аналитики выставили коэффициент 12,00, а аргентинцу - 13,00. Шансы Криштиану Роналду получить "Золотую бутсу" мундиаля в Катаре оцениваются коэффициентом - 17,00.

ЧМ-2022 по футболу: что нужно знать о турнире

Чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Стартует мундиаль матчем между сборными Катара и Эквадора.

За всю историю проведения чемпионатов мира только восемь сборных смогли завоевать этот трофей. Наибольшее количество чемпионских титулов у Бразилии – пять. Германия и Италия побеждали на ЧМ четыре раза.

Дважды становились чемпионами мира Аргентина, Франция и Уругвай.

По одному разу звание сильнейшей команды мира завоевывали Англия (1966) и Испания (2010).

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

Мундиаль в Катаре станет последним, в котором примут участие 32 команды. Начиная с 2026 года, турнир будет собирать сразу 48 лучших команд мира.

В Украине матчи ЧМ-2022 по футболу можно будет посмотреть на канале "Суспильне Спорт" и медиасервисе MEGOGO.

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