Финальная часть ЧМ-2022 будет проходить с 20 ноября по 18 декабря.

Официальными трансляторами матчей ЧМ-2022 по футболу станут "Суспильне Спорт" и медиасервис MEGOGO.

Как сообщает официальный сайт "Суспильне Спорт", их платформа покажет все матчи турнира, но не все из них будут в прямом эфире.

План показа "Суспильне":

Видео дня

46 матчей в прямом эфире

18 матчей в записи

дополнительный контент (обзоры матчей, репортажи)

Медиасервис MEGOGO в свою очередь покажет все 64 матча мирового первенства в прямом эфире.

План показа MEGOGO:

64 матча в прямом эфире

дополнительный контент

Напомним, национальная сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ-2022 по футболу. "Сине-желтые" в полуфинале плей-офф отбора мундиаль обыграли сборную Шотландию со счетом 3:1, а в финале минимально уступили Уэльсу со счетом 0:1.

Ранее УНИАН сообщал, что футбольный клуб "Шахтер" призвал руководство Международной федерации футбола (ФИФА) допустить на ЧМ-2022 сборную Украины вместо национальной команды Ирана.

ЧМ-2022: что нужно знать о турнире

Финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Финальный матч пройдет 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

ЧМ-2022 - первый, который будет проведен не летом, а в ноябре-декабре.

Мундиаль в Катаре станет последним, в котором примут участие 32 команды. Начиная с 2026 года, турнир будет собирать сразу 48 лучших команд мира.

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