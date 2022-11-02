Официальными трансляторами матчей ЧМ-2022 по футболу станут "Суспильне Спорт" и медиасервис MEGOGO.
Как сообщает официальный сайт "Суспильне Спорт", их платформа покажет все матчи турнира, но не все из них будут в прямом эфире.
План показа "Суспильне":
- 46 матчей в прямом эфире
- 18 матчей в записи
- дополнительный контент (обзоры матчей, репортажи)
Медиасервис MEGOGO в свою очередь покажет все 64 матча мирового первенства в прямом эфире.
План показа MEGOGO:
- 64 матча в прямом эфире
- дополнительный контент
Напомним, национальная сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ-2022 по футболу. "Сине-желтые" в полуфинале плей-офф отбора мундиаль обыграли сборную Шотландию со счетом 3:1, а в финале минимально уступили Уэльсу со счетом 0:1.
Ранее УНИАН сообщал, что футбольный клуб "Шахтер" призвал руководство Международной федерации футбола (ФИФА) допустить на ЧМ-2022 сборную Украины вместо национальной команды Ирана.
ЧМ-2022: что нужно знать о турнире
- Финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.
- Финальный матч пройдет 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.
- ЧМ-2022 - первый, который будет проведен не летом, а в ноябре-декабре.
- Мундиаль в Катаре станет последним, в котором примут участие 32 команды. Начиная с 2026 года, турнир будет собирать сразу 48 лучших команд мира.