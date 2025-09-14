Таким образом, украинцы занимают 4-е место Евролиги-2025.

Украина будет бойкотировать матч за третье место против Беларуси в Евролиге-2025 по пляжному футболу.

Как отмечается в сообщении на странице Ассоциации пляжного футбола Украины, мужская сборная Украины по пляжному футболу уступила команде Италии 1:4 в полуфинальном матче Суперфинала Евролиги-2025.

В Ассоциации рассказали, что первый период прошел с преимуществом итальянцев, впрочем завершился со счетом 0:0, а во второй 12-минутке Украина пропустила дважды.

"В заключительном периоде Сергей Максимец размочил счет, который к тому моменту был уже 0:3. Точку же в поединке поставил Сассари", - говорится в сообщении.

В то же время, подчеркнули в Ассоциации, соперником сборной Украины в матче за 3 место должна была бы стать сборная, которая представляет "страну с самопровозглашенным президентом (эта команда проиграла в другом полуфинале Испании 3:6)".

"Однако этот поединок сборная Украины будет бойкотировать из-за того, что Беларусь - приспешник страны-террористки. Украинцы таким образом занимают 4-е место Евролиги-2025", - сообщили в Ассоциации.

Так, в финальном матче главный трофей разыграют Италия и Испания. "Мужчины. Евролига-2025. Суперфинал. 1/2 финала. Италия - Украина - 4:1 (0:0, 2:0, 2:0, 2:1). Голы: Сассари (16ʼ, 32ʼ), Хосеп (20ʼ, 25ʼ) - Максимец (26ʼ)", - говорится в сообщении.

Мужская сборная Украины по пляжному футболу

Как сообщалось, ранее мужская сборная Украины по пляжному футболу в полуфинале Евролиги уступила Италии. В матче за третье место украинская команда должна была бы сыграть против Беларуси.

В 2023 году Украина отказалась выступить на Чемпионате мира по пляжному футболу из-за допуска Беларуси. Игра за третье место Евролиги по пляжному футболу должна состояться 14 сентября.

