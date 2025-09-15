Олимпийские игры-2010 в Ванкувере стали первыми, на которые наши спортсменки не отобрались в женском катании.

Сборная Украины по фигурному катанию утвердила состав команды Украины, которая примет участие в олимпийских квалификационных соревнованиях, где будут разыгрываться лицензии на зимние Олимпийские игры в Милане. Об этом пишет Суспільне Спорт.

Отмечается, что Украина будет представлена в трех из четырех видах - кроме женского катания. Федерация фигурного катания Украины отказалась от заявки спортсменки на этот турнир. На челленджере Lombardia Trophy в Бергамо ни София Григоренко, ни Таисия Спесивцева, которые боролись между собой за попадание в состав, не выполнили технический минимум на чемпионат Европы.

Таким образом Украина впервые за 16 лет и вообще второй раз в истории не будет соревноваться на Олимпиаде в этой дисциплине. Олимпийские игры-2010 в Ванкувере стали первыми, на которые наши спортсменки не отобрались в женском катании.

Видео дня

"Показанный уровень подготовки спортсменок не позволит им бороться за олимпийскую лицензию. В связи с ограниченным финансированием решено не тратить средства. Соревнования в Пекине - это дорогое удовольствие. Решено направить средства на обеспечение дальнейшего участия спортсменов в спортивных мероприятиях", - пояснил решение президент УФФК Даниль Амирханов.

Таисия Спесивцева согласилась с этим и сказала, что они "показали очень низкий уровень подготовки"

"Какая олимпийская квота, если мы обе не накатали на 100 баллов за две программы? Здесь я понимаю федерацию. Мне бы очень, конечно, хотелось туда поехать и попробовать, чтобы у меня был второй шанс, но правила есть правила", - добавила она.

Новости спорта

Украинская теннисистка Марта Костюк установила национальный рекорд на Грэндслемах выходом в 1/8 финала US Open. Она стала первой украинкой в истории, которой удалось выйти в 1/8 финала на одном турнире Грэндслем и в одиночном, и в парном разряде. Достичь этого результата Костюк смогла на US Open-2025.

Вас также могут заинтересовать новости: