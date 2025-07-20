Спортсменка обратилась к своим подписчикам с интересным вопросом.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан, комментируя победу боксера Александра Усика над Даниэлем Дюбуа, заявила, что может принять участие в следующей Олимпиаде. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

В частности спортсменка задумалась над своим участием в шестых для себя Олимпийских играх, которые состоятся в 2028 году в Лос-Анджелесе.

"Я вот смотрю на Саню и думаю, что может все же "гоу" на шестые Олимпийские игры?", - отметила Харлан.

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Стоит отметить, что в 2028 году Ольге исполнится 38 лет. Именно в таком возрасте украинский боксер одержал победу над британцем и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

Поединок Усик - Дюбуа - что известно

Напомним, 20 июля между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа состоялся бой-реванш. На кону были все пояса, звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Уже в пятом раунде Усик отправил Дюбуа в нокдаун, а затем оказался в нокауте. Таким образом украинец в третий раз стал абсолютным чемпионом мира и во второй раз - абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

На такую победу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства поблагодарил Усика за силу и вдохновение, которое он дает всей Украине с каждой победой.

"Александр Усик снова это сделал! Абсолютный чемпион. Легенда. Наш. Спасибо за силу, вдохновение, которые даешь всей стране с каждой своей победой. Спасибо, что каждый бой с Украиной в сердце. Поздравляю с победой - тебя, страну, всех, кто болел", - написал Зеленский.

В то же время бывший наставник легендарного Майка Тайсона Тедди Атлас раскрыл секрет победы Усика.

"Он много вещей делает хорошо, как, например, когда контратаковал, чтобы закончить сегодняшний бой. Но есть одна особенная вещь, которую он делает на протяжении всей карьеры. Побеждает. Величие", - отметил тренер.

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