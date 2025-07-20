'Одна особенная вещь': экстренер Тайсона раскрыл секрет победы Усика

Этот триумф сделал Усика дважды абсолютным чемпионом мира в хевивейте и закрепил его статус одного из величайших боксеров современности.

Авторитетный тренер, бывший наставник легендарного Майка Тайсона Тедди Атлас отреагировал на досрочную победу украинца Александра Усика в суперпоединке против британца Даниэля Дюбуа.

"Он много вещей делает хорошо, как, например, когда контратаковал, чтобы закончить сегодняшний бой. Но есть одна особенная вещь, которую он делает на протяжении всей карьеры. Побеждает. Величие", - написал Атлас в социальной сети X.

Усик - Дюбуа - главные новости реванша

Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, состоявшийся 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, стал завершением спора, который начался еще в 2023 году.

Видео дня

Первый бой между боксерами состоялся в августе 2023 года в Польше, где Усик одержал победу техническим нокаутом в 9-м раунде. Тогда бой вызвал споры из-за удара Дюбуа по корпусу, который команда британца считала легальным, а рефери - ниже пояса. Это породило требования реванша.

В 2025 году Дюбуа получил второй шанс, на этот раз - в поединке за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Усик не оставил шансов: уже в пятом раунде он нокаутировал Дюбуа, одержав убедительную победу.

Вас также могут заинтересовать новости: