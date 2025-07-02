Уже известно, что спортсменка пропустит чемпионат мира-2025 по фехтованию, который пройдет в Тбилиси.

Украинская саблистка и двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан готовится вернуться к соревнованиям.

Об этом рассказала сама спортсменка. "Готовлюсь вернуться на дорожку. В моем случае это нужно делать за два-три месяца. Возможно, даже за четыре... Тело требует много ухода в плане подготовки. Поэтому, если хочу возвращаться, то в хорошей форме", - поделилась спортсменка своими планами в комментарии для Ассоциации спортивных журналистов Украины.

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Учитывая планы Харлан, она пропустит чемпионат мира-2025 по фехтованию, который пройдет в Тбилиси в конце этого месяца.

Как отметило Суспільне, сезон 2025/26 в фехтовании стартует с соревнований серии Сателлит в сентябре, а первый этап Кубка мира в женской сабле пройдет 6-9 ноября в алжирском Оране.

Карьера Ольги Харлан

После летней Олимпиады в Париже в прошлом году Харлан приняла участие лишь в одних соревнованиях - этапе Гран-при в Орлеане, из которых вылетела во втором круге.

На Олимпиаде-2024 Харлан получила две медали: "бронзу" в индивидуальных соревнованиях и "золото" командных.

А в мае она дебютировала на соревнованиях в роли тренера женской команды на Гран-при в Сеуле.

В общем Харлан является самой титулованной саблисткой в истории Украины.

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