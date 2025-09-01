Костюк стала первой украинкой, которая достигла этого результата на одном турнире Грэндслем.

Украинская теннисистка Марта Костюк установила национальный рекорд на Гранд-слэмах выходом в 1/8 финала US Open. Как сообщает "Суспільне Спорт", она стала первой украинкой в истории, которой удалось выйти в 1/8 финала на одном турнире Гранд-слэм и в одиночном, и в парном разряде. Достичь этого результата Костюк смогла на US Open-2025.

Отмечается, что накануне Костюк впервые в карьере пробилась в четвертый круг одиночного турнира US Open-2025. На пути к 1/8 финала она одолела британку Кэти Бултер, турчанку Зейнеп Сонмез и француженку Диан Парри.

Также украинская теннисистка стартовала на US Open-2025 в парном разряде в тандеме с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. В первом круге дуэт одолел испанско-итальянскую пару Джессики Бузас Манейро и Элизабетты Коччаретто, а в 1/16 финала они выбили 14-х сеяных Беатрис Хаддад Майю (Бразилия) и Лауру Зигемунд (Германия).

Таким образом Костюк вышла в 1/8 финала US Open-2025 как в одиночном, так и парном разряде. Отмечается, что благодаря этому результату она установила национальный рекорд - стала первой украинкой, которая достигла этого результата на одном турнире Гранд-слэм.

В целом пять украинских теннисисток доходили как минимум до стадии 1/8 финала на мэйджорах в обоих разрядах, но делали это в разные годы. В том числе и Костюк, которая доходила до 1/8 финала на Ролан Гаррос и Australian Open.

Сообщается, что в 1/8 финала "одиночки" американского Гранд-слэма Костюк будет противостоять чешке Каролине Муховой, 13-й ракетке мирового рейтинга. В парном турнире украинско-румынский дуэт получил в соперники тандем четвертых сеяных: "нейтральную" Веронику Кудерметову и бельгийку Элизе Мертенс. Оба матча запланированы на 1 сентября.

