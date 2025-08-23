Украинские гребцы обошли "нейтральных" конкуренток.

Украинская каноистка Людмила Лузан за один день завоевала две золотые медали на чемпионате мира-2025. Об этом сообщило Суспільне Спорт.

Сообщается, что Лузан получила первую медаль на чемпионате мира-2025 в стартовый день финалов соревнований. В двойке с Ириной Федорив украинская каноистка стала чемпионкой на олимпийской дистанции - 500 метров.

Следующие выход Лузан был запланирован на предпоследний день соревнований. Причем украинская спортсменка должна была выступить сразу в двух финалах: сначала в одиночке на коронной дистанции 500 метров, после чего в паре с Ириной Федорив на 200 метрах.

Первый финал для Лузан закончился победой. В одиночке украинская гребчица опередила главную соперницу - канадку Кейт Винсент - на 1.23 секунды.

А менее чем через час Лузан в паре с Федорив завоевала еще одну золотую медаль. В двойке на 200 метрах украинки на 0,72 секунды опередили "нейтральных" белорусок Юлию Трушкину и Инну Неделкину, которые выиграли серебро. Бронзовыми призерами мундиаля стали представительницы США Одри Харпер и Андреа Гизила.

Впереди у Людмилы Лузан еще один финал - в одиночке на дистанции 200 м, который состоится в воскресенье, 24 августа.

Участие "нейтральных" россиян и белорусов в соревнованиях

Напомним, что в Олимпиаде 2026 года, вероятно, россияне и белорусы будут соревноваться под белым флагом - так было на Олимпиаде 2024 года. При этом спортсменам нужно будет доказать, что они не являются активными сторонниками войны против Украины и не имеют связей с российскими военными.

В то же время, активно выступают против допуска спортсменов из этих стран к соревнованиям фехтовальщики. Более 440 фехтовальщиков из 40 разных стран подписали письмо к Международной федерации фехтования усилить проверки в отношении представителей РФ и Беларуси. Украина планирует подать иск в суд из-за допуска россиян к белорусам к соревнованиям.

