Спортсмены призвали возобновить тщательные проверки для таких граждан.

Более 440 фехтовальщиков из 40 стран мира подписали открытое письмо, в котором призвали Международную федерацию фехтования (FIE) возобновить тщательную проверку российских и белорусских спортсменов, выступающих под нейтральным статусом. Письмо обнародовало движение Athlete, передает Reuters.

Отмечается, что письмо появилось после решения FIE включить российских и белорусских фехтовальщиков в список "нейтральных" на Чемпионате мира по фехтованию, который состоится 22-26 июля в Тбилиси (Грузия).

Такое решение было раскритиковано, а Федерация фехтования Украины отметила, что планирует подать иск в суд из-за включения спортсменов с российскими военными званиями.

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Также элитные фехтовальщики выразили свою "глубокую обеспокоенность и несогласие" с решением FIE заменить более широкие проверки декларацией о мире и нейтралитете.

"Отказавшись от всесторонних проверок, FIE рискует позволить лицам, чьи связи или действия противоречат ценностям нейтралитета и ненасилия, соревноваться под нейтральным статусом. Решение FIE противоречит основным принципам фехтования - уважению, честности и честной игре - и отклоняется от подхода, изначально принятого международным спортивным сообществом", - говорится в письме.

В Reuters напомнили, что на прошлой неделе FIE защитила свою позицию и заявила, что она "подчеркивает приверженность Федерации к миру, справедливости и глобальному единству спорта".

"Наш подход руководствуется нашей обязанностью защищать спортсменов и сохранять честность соревнований. Он прочно закреплен в Олимпийской хартии и в нашей миссии по защите ценностей фехтования. Решение FIE соответствует общему убеждению в том, что спортсмены не должны нести последствия геополитических событий, которые находятся вне их контроля", - отметили в сообщении.

В то же время Европейская конфедерация фехтования тоже раскритиковала отсутствие "независимой проверки в процессе отбора так называемых нейтральных спортсменов".

Кроме того, украинская олимпийская мультимедалистка Ольга Харлан отметила, что решение FIE могут поставить под угрозу место этого вида спорта в олимпийской программе.

"Мы очень близки к тому моменту, что мы не будем олимпийским видом спорта, потому что это не очень хорошо для продвижения олимпийского движения. Видеть (россиян) на соревнованиях - это несправедливость для нас", - подчеркнула она.

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Как писал УНИАН, ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор может сменить вид спорта после своих двух последних поединков. Также бизнес-партнер спортсмена Дэйв Фельдман подтвердил планы ирландца совершить впечатляющее возвращение в 2026 году. Отмечается, что Конор может подумать над переходом к боям без перчаток.

В то же время легенда хоккея Доминик Гашек отреагировал на заявление Орбана о том, что присоединение Украины к ЕС означало бы войну в Европе, а также, что наше государство выбрало войну.

"Ко всем гражданам Венгрии (и других стран). Ваш премьер-министр лжет вам и всему миру. Украина не выбрала войну. Украина была атакована Россией и защищается от империалистического террористического врага, чтобы сохранить свою свободу. Считайте своего премьер-министра лжецом", - подчеркнул Гашек.

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