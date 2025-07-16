Известно, что ирландец не выходил на ринг с 2021 года.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что может вернуться на ринг, чтобы провести еще два поединка, прежде чем подумать над переходом к боям без перчаток. Об этом пишет Mirror.

Известно, что спортсмен не выходил на ринг с 2021 года, когда проиграл Дастину Пуарье.

"Макгрегор должен был совершить впечатляющее возвращение в UFC в прошлом году в поединке против бывшего чемпиона Bellator в легком весе Майкла Чандлера. Однако он был вынужден отказаться от поединка из-за травмы, полученной на тренировке", - напомнили в издании.

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После того, как бой с Чандлером так и не состоялся, многие фанаты UFC поинтересовались, вернется ли Макгрегор к единоборствам. Но недавно президент США Дональд Трамп заявил о своих планах провести большой турнир UFC в Белом доме по случаю 250-й годовщины независимости Америки.

После таких новостей ирландский боец выразил желание в своих соцсетях принять участие в турнире и даже присоединился к тестовой группе UFC. В то же время бизнес-партнер спортсмена Дэйв Фельдман подтвердил планы ирландца сделать впечатляющее возвращение в 2026 году, передает All Out Fighting.

"У него осталось два поединка по контракту. Он должен наладить свою жизнь. Весь мир ждет. Наберет ли он форму и выйдет на бой? Он сказал мне лично, прошептал мне на ухо: "Я прохожу тестирование. Готовлюсь к возвращению. Я буду драться на том большом турнире, потом у меня будет еще один бой, и тогда мы сможем поговорить", - подчеркнул Фельдман.

В свою очередь сам Макгрегор написал в своих соцсетях:

"С Днем независимости, США! Я в восторге от объявления президента Трампа о проведении турнира UFC в Белом доме! Для меня это будет большая честь! Я в игре!".

В Mirror напомнили, что на данный момент у Макгрегора осталось два поединка по текущему контракту с UFC. В то же время в этом году бизнес-партнер спортсмена рассказал, что хотел бы однажды выступить под флагом BKFC (международная профессиональная спортивная организация, которая специализируется на проведении турниров по боям на голых кулаках - УНИАН).

"Да. Да. Во мне пылает воинственный дух. Безусловно. Если вы думаете, что я стою здесь, произношу эти речи и веду этих мужчин в бой, а сам не выхожу на ринг, то ошибаетесь. Безусловно, ошибаетесь. Конор Макгрегор будет драться в Bare Knuckle Fighting Championship - запомните мои слова", - заверил Фельдман.

Другие новости спорта

Как писал УНИАН, ранее испанский теннисист Карлос Алькарас побил рекорд, который держался 47 лет. В частности он стал самым молодым игроком в теннис в истории, который вышел в четвертьфинал 12 турниров Большого шлема в карьере. Это произошло после матча 1/8 финала Уимблдона против россиянина Андрея Рублева, который выступает в "нейтральном" статусе.

"Я знал, что буду играть лучше. В первом сете разница составляла всего несколько очков, поэтому я просто подумал: "Продолжай в том же духе, постарайся максимально использовать шансы, которые он тебе дает". Брейк, который я сделал во втором сете, переломил ход игры, и я начал чувствовать себя комфортнее и спокойнее, а мысли стали яснее", - поделился Алькарас.

В то же время олимпийская чемпионка Ольга Харлан ответила, когда вернется к соревнованиям. По ее словам, она уже начала подготовку.

Готовлюсь вернуться на дорожку. В моем случае это нужно делать за два-три месяца. Возможно, даже за четыре... Тело требует много ухода в плане подготовки. Поэтому, если хочу возвращаться, то в хорошей форме", - подчеркнула Харлан.

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