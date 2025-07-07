Сейчас Алькарас имеет серию из восьми побед подряд над игроками из топ-20.

Карлос Алькарас стал самым молодым игроком в теннис в истории, который вышел в четвертьфинал 12 турниров Большого шлема в карьере. Это произошло после матча 1/8 финала Уимблдона против россиянина Андрея Рублева, который выступает в "нейтральном" статусе, пишет ATP Tour.

Вторая ракетка мира начал защиту титула с 4,5-часового матча против экс-девятой ракетки мира Фабио Фоньини. Он одержал уверенную победу, повторив рекорд Рафаэля Надаля. Позже испанец одолел квалифайера Оливера Тарвета в трех сетах и победил немца Яна Леннарда Струффа в четырех сетах.

"Я знал, что буду играть лучше. В первом сете разница составляла всего несколько очков, поэтому я просто подумал: "Продолжай в том же духе, постарайся максимально использовать шансы, которые он тебе дает". Брейк, который я сделал во втором сете, переломил ход игры, и я начал чувствовать себя более комфортно и спокойно, а мысли стали более ясными", - сказал журналистам Алькарас после матча.

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Отмечается, что после победы над Рублевым испанец улучшил свой счет в серии Lexus ATP Head2Head до 3:1. Сейчас Алькарас имеет серию из восьми побед подряд над игроками из топ-20 и общий счет 23:9 в матчах против игроков из топ-20 на турнирах Большого шлема.

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