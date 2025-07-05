Он отметил, что места там много, а сам бой состоится уже в следующем году.

В 2026 году решающий бой турнира по смешанным единоборствам UFC пройдет в Белом доме.

Такое объявление сделал президент США Дональд Трамп на митинге в Айове. По его словам, это будет "бой чемпионов", посмотреть который соберутся до 25 тыс. человек.

Обращаясь к собравшимся на митинг, Трамп, который в этом году посетил уже несколько боев UFC, сказал: "Тут есть такие, кто смотрит UFC? Мы собираемся провести бой UFC. И бой этот мы собираемся провести - вы себе только представьте - на территории Белого дома. Места у нас там много".

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Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт подтвердила планы Трампа, написав в соцсети X: "Это будет ЭПИЧЕСКИЙ БОЙ!".

Глава UFC Дейна Уайт, у которого с Трампом давняя дружба, сказал: "Мы проведем невероятные мероприятия, некоторые профессиональные, а некоторые любительские".

Трамп отметил, что бой UFC войдет в длинный список мероприятий, приуроченных к 250-летнему юбилею независимости США, который будут отмечать 4 июля 2026 года.

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