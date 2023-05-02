Фелипе Коларес выступал в UFC в период с 2019 по 2022 год.

В бразильском городе Рио-де-Жанейро погиб 29-летний боец смешанных единоборств Фелипе Коларес.

Как сообщает издание Globo, спортсмена сбил автобус, когда он возвращался с тренировки. На место трагедии сразу прибыла скорая, но спасти его не удалось. От полученных травм Коларес умер по дороге в больницу.

Без мужа осталась жена Жаклин, а без отца - 10-месячный мальчик.

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Фелипе Коларес выступал в UFC в период с 2019 по 2022 год, он представлял легчайший дивизион. На счету бразильца в промоушене 6 поединков, в которых он одержал 2 победы и 4 раза проиграл. В частности, он победил решением судей Доминго Пиларте и Люка Сандерса.

Коларес покинул UFC после поражения от Чейза Хупера в мае 2022 года.

Всего в профессиональных боях в ММА на счету Фелипе Колареса 15 поединков и 11 побед. За пределами UFC он не проигрывал.

Свой последний бой Коларес провел в феврале этого года на турнире Ares FC 12 во Франции и одержал досрочную победу удушающим приемом.

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