Причиной смерти знаменитого бойца стали проблемы с сердцем.

Легендарный американский боец ММА и член Зала славы UFC Стефан Боннар скончался в возрасте 45 лет.

Как сообщили в промоушене, причиной смерти знаменитого спортсмена предварительно названы проблемы с сердцем.

"Семья UFC опечалена кончиной члена Зала славы UFC Стефана Боннара. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и друзьям", - говорится в заявлении организации.

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Трагическую новость прокомментировал также и президент UFC Дэйна Уайт.

"Стефан Боннар был одним из важнейших бойцов, когда-либо выступавших в октагоне. Его бой с Форрестом Гриффином навсегда изменил спорт, и он никогда не будет забыт.

Болельщики любили его, были с ним близки, и он всегда давал им лучшее. Его будет не хватать", - сказал Уайт.

Впервые фанаты UFC узнали о Стефане в 2005 году на первом сезоне шоу The Ultimate Fighter, где он добрался до финала и получил контракт с промоушеном, проиграв по очкам Форресту Гриффину. Впоследствии этот бой был включен в Зал славы UFC.

За свою карьеру в смешанных единоборствах Боннар одержал 15 побед в 24 поединках. Он дрался с Андерсоном Силвой, Марком Коулменом, Рашадом Эвансом и Джоном Джонсом.

В октябре 2012 Стефан Боннар объявил о завершении карьеры, но вернулся двумя годами позже, проиграл раздельным решением судей Тито Ортизу под эгидой организации Bellator. После этого поединка Боннар окончательно повесил перчатки на гвоздь.

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