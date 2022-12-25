Легендарный американский боец ММА и член Зала славы UFC Стефан Боннар скончался в возрасте 45 лет.
Как сообщили в промоушене, причиной смерти знаменитого спортсмена предварительно названы проблемы с сердцем.
"Семья UFC опечалена кончиной члена Зала славы UFC Стефана Боннара. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и друзьям", - говорится в заявлении организации.
Трагическую новость прокомментировал также и президент UFC Дэйна Уайт.
"Стефан Боннар был одним из важнейших бойцов, когда-либо выступавших в октагоне. Его бой с Форрестом Гриффином навсегда изменил спорт, и он никогда не будет забыт.
Болельщики любили его, были с ним близки, и он всегда давал им лучшее. Его будет не хватать", - сказал Уайт.
Впервые фанаты UFC узнали о Стефане в 2005 году на первом сезоне шоу The Ultimate Fighter, где он добрался до финала и получил контракт с промоушеном, проиграв по очкам Форресту Гриффину. Впоследствии этот бой был включен в Зал славы UFC.
За свою карьеру в смешанных единоборствах Боннар одержал 15 побед в 24 поединках. Он дрался с Андерсоном Силвой, Марком Коулменом, Рашадом Эвансом и Джоном Джонсом.
В октябре 2012 Стефан Боннар объявил о завершении карьеры, но вернулся двумя годами позже, проиграл раздельным решением судей Тито Ортизу под эгидой организации Bellator. После этого поединка Боннар окончательно повесил перчатки на гвоздь.