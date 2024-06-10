Марта Костюк поднялась на 17-е место в классификации профессионалок, обойдя Свитолину, которая сейчас на 21-й позиции.

21-летняя теннисистка Марта Костюк стала первой ракеткой Украины. Также она обновила собственный рекорд и стала национальным лидером в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), говорится на официальном сайте WTA.

Как известно, с 25 мая по 8 июня проходил турнир Ролан Гаррос-2024 во Франции в женском и мужском теннисе. По результатам игр, Костюк поднялась в мировом рейтинге WTA на три ступеньки: с 20 на 17, чем обновила личный рекорд. Теннисистка во второй раз стала первой ракеткой Украины, в 2023 году она держала этот статус в течение двух недель.

Так, Костюк обошла известную украинскую теннисистку Элину Свитолину, которая сейчас занимает 21 позицию. Однако, кроме Костюк и Свитолиной в первую сотню рейтинга WTA попали еще три украинки, среди них: Даяна Ястремская (27-е место), Ангелина Калинина (46-е) и Леся Цуренко, которая сейчас на 59-м месте.

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Возглавляет рейтинг WTA полька Ига Свентек, которая набрала 11695 зачетных баллов. Вторую строчку заняла американка Кори Гауфф, она опередила Арину Сабаленко из Беларуси, которая, соответственно, оказалась на 3-м месте.

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Как писал УНИАН, впервые в истории Украина будет иметь двух теннисисток в топ-20 рейтинга WTA - Элину Свитолину и Марту Костюк. Такие результаты обнародовали после турнира в Мадриде, который состоялся в начале мая.

Также известно, что экс-первая ракетка мира завершила свою карьеру. Речь идет о З0-летней испанской теннисистке Гарбинье Мугурусе, которая была 2-кратной победительницей турниров Большого шлема. Последний свой матч она сыграла еще в январе 2023 года, а сообщила о завершении карьеры в апреле.

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