Вслед за Элиной Свитолиной в лучшую двадцатку пробилась Марта Костюк.

Впервые в истории в топ-20 рейтинга WTA войдут две украинские теннисистки - Элирна Свитолина и Марта Костюк. Об этом информирует Суспильне Спорт.

Отмечается, что после турнира в Штутгарте Костюк поднялась на 21 место, что стало личным рекордом в ее карьере. После этого украинка выступила на турнире в Мадриде, где потерпела поражение уже на старте, однако поднимется в мировом рейтинге на одну строчку и обновит свой рекорд.

В свою очередь Свитолина опустится на одну строчку и станет 19-й.

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"После обновления рейтинга в понедельник, 6 мая, Костюк станет третьей самой рейтинговой теннисисткой в истории украинского тенниса. Перед этим место в топ-3 делила с Даяной Ястремской, у которой 21-е место и также самая высокая позиция в мировом рейтинге", - говорится в материале.

Последние новости тенниса

На днях стало известно, что экс-первая ракетка мира завершила свою карьеру. З0-летняя испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса официально сообщила об этом в апреле, хотя провела свой последний матч еще в январе 2023 года.

На счету спортсменки 10 побед на турнирах WTA. Мугуруса является 2-кратной победительницей турниров Grand Slam - Открытого чемпионата Франции 2016 года и Уимблдона 2017 года.

Также УНИАН сообщал, что в начале апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина выбыла из турнира СһагІеѕтоп Open в США. В 1/8 финала украинская теннисистка в двух сетах проиграла Элизе Мертенс из Бельгии.

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