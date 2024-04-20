Мугуруса является 2-кратной победительницей турниров Большого шлема.

Экс-первая ракетка мира - испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса официально сообщила о завершении своей профессиональной карьеры, пишет издание sport.ua.

З0-летняя испанская теннисистка провела свой последний матч еще в январе 2023 года.

На счету спортсменки 10 побед на турнирах женской теннисной ассоциации. Мугуруса является 2-кратной победительницей турниров Большого шлема - Открытого чемпионата Франции 2016 года и Уимблдона 2017 года.

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Также испанка в течение четырех недель (с 11 сентября по 8 октября 2017 года) возглавляла одиночный рейтинг WTA.

Суммарно за карьеру Мугуруса на уровне WTA одержала 449 побед при 238 поражениях (процент побед - 65,4).

Новости тенниса

В начале апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина вылетела с турнира WTA 500 СһагІеѕтоп Open в США. В 1/8 финала украинская теннисистка в двух сетах проиграла Элизе Мертенс из Бельгии. Свитолина была последней спортсменкой из Украины на этом турнире. Перед этим соревнования покинула Ангелина Калинина.

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