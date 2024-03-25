Вторую ракетку мира Арину Соболенко исключили из списка участников за связи с лидером Беларуси Александром Лукашенко.

Лучшие белорусские теннисистки - нынешняя вторая ракетка мира Арина Соболенко и бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко (сейчас 32 позиция в рейтинге WTA), не сыграют на Олимпийских играх в Париже 2024 года. Как сообщает издание Tennis Up to Date, ни Соболенко, ни Азаренко нет в списке участников.

В частности, сообщается, что Соболенко исключили из списка участников, поскольку она была связана с лидером Беларуси Александром Лукашенко и на пресс-конференциях отказывалась комментировать их совместные фото. В то же время о причине отказа в участии Азаренко издание не сообщает.

Ранее генеральный директор Международного олимпийского комитета Джеймс Маклеод объявил, что по результатам заседания совета в Лозанне, только 37 россиян и 22 белоруса смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже 2024 года. Такое малое количество участников обусловлено тем, что в группу входят только те, кто публично не поддержал вторжение и не имеет отношений с армией или военными ведомствами.

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Отмечается, что лишь нескольким российским и белорусским теннисистам будет разрешено сыграть на Олимпиаде, среди них россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, а также Дарья Касаткина.

Как писал УНИАН, спортсмены РФ не будут участвовать на Олимпиаде-2024 в соревнованиях по спортивной гимнастике. Им не разрешили находиться на соревнованиях даже под нейтральным статусом.

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