Леся Цуренко разгромно проиграла Арине Соболенко в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

В пятницу, 19 января, Леся Цуренко проиграла беларуске Арине Соболенко в рамках 1/8 финала Australian Open-2024 и покинула турнир.

После завершения встречи украинская теннисистка традиционно отказалась представительнице Беларуси.

"Вам все еще сложно это понять? Это наша национальная позиция. Я могу, если хотите, объяснить вам, каково это. Конечно это сложно понять, тем, кто не является частью страны, которая сейчас находится в состоянии войны. Мне кажется, что это очень правильный поступок. Это еще одно напоминание о том, что в моей стране идет война.

И я думаю, что... Знаете, это... Да, как я уже сказала, это очень сложно объяснить. Вы просто должны прочувствовать то, что чувствую я. И у вас не возникнет таких вопросов ко мне, если вы окажетесь на моем месте. Знаете, я делаю это для Украины и считаю, что это правильно", - приводит слова Цуренко btu.org.ua.

Представительница Беларуси Арина Соболенко также прокомментировала отказ Цуренко от рукопожатия. Она отметила, что украинка хоть и не пожала ей руку, но отнеслась с уважением.

"Эта ситуация происходит уже давно в Туре, и я понимаю позицию каждого и уважаю позицию каждого. Она вела себя весьма уважительно. Она сказала: "Отличная игра". Она не пожала мне руку, но отнеслась ко мне с уважением, и я это ценю", - сказала Соболенко.

Напомним, Цуренко без шансов проиграла Соболенко в 1/8 финала Australian Open-2024, не выиграв ни одного гейма - 0:6, 0:6.

В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии Соболенко сыграет против американки Аманды Анисимовой.

Отметим, что Арина Соболенко - действующая чемпионка Australian Open.

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